Hoje nas notícias: Azores Airlines, RTP e Pires de Lima

O processo de venda da Azores Airlines ainda não arrancou oficialmente, mas já tem “seis a oito interessados”. Apesar dos prejuízos, os salários do conselho de administração da RTP aumentaram mais de 18% em 2025 comparativamente ao ano anterior. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

Azores Airlines já tem “seis a oito interessados”

O novo processo de venda da Azores Airlines está prestes a arrancar, tendo já “seis a oito interessados”, segundo revela o presidente do conselho de administração do Grupo SATA, Tiago Santos. Depois de ter falhado o processo de privatização com o Atlantic Connect Group, que juntava os empresários Tiago Raiano e Carlos Tavares, a companhia, que faz as ligações aéreas para fora da Região Autónoma dos Açores, já está a atrair várias manifestações de interesse, ainda que informalmente. Desta vez, a venda vai ser feita por via direta, estando o caderno de encargos pronto para ser entregue ao Governo Regional na próxima semana. Tiago Santos diz que no leque de interessados está a Binter, companhia aérea das Canárias que assegura as obrigações de serviço público entre o Funchal e Porto Santo desde 2018, e a islandesa Icelandair.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Gestores da RTP com aumentos salariais de 18% em ano de prejuízos

Os salários do conselho de administração da RTP aumentaram mais de 18% em 2025 face ao ano anterior. Segundo o Relatório e Contas de 2025 da estação pública, apesar dos prejuízos de 3,97 milhões de euros após 15 anos de lucros, os encargos com os órgãos sociais atingiram o valor mais elevado dos últimos seis anos, ascendendo a 422 mil euros. A remuneração dos três membros do conselho de administração — Nicolau Santos (presidente), Hugo Figueiredo e Sónia Alegre (vogais) — subiu de 281.431 euros em 2024 para 333.746 euros em 2025, ou seja, mais 52.315 euros no espaço de um ano. O valor é bruto e inclui despesas de representação, mas não contempla outras despesas, como comunicações (total de 978 euros) ou gastos com viaturas (9.897 euros). Os órgãos sociais incluem ainda o conselho fiscal, que custou 56,2 mil euros à RTP, e o revisor oficial de contas, que recebeu 21,9 mil euros.

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Pires de Lima: “É uma pena não se reintroduzir banco de horas individual”

O presidente da comissão executiva da Brisa, António Pires de Lima, considera que as leis do Código do Trabalho deviam ser modernizadas para tornar as empresas mais competitivas. Em entrevista ao programa “Hora da Verdade”, o ex-ministro da Economia destaca algumas propostas que ajudariam nesse sentido, como o banco de horas individual. “É uma pena se não se vierem a verificar condições no Parlamento para que possa ser reintroduzido nos moldes em que foi desenhado de 2012 até 2019″, defende. Pires de Lima diz também que um eventual falhanço da reforma laboral é “incapacidade” de todos os agentes políticos.

Leia a entrevista completa no Público (acesso pago).

Caso da vigilância ao juiz Ivo Rosa foi arquivado

O caso que envolve a investigação judicial intrusiva ao juiz Ivo Rosa, mandado averiguar pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), foi arquivado, numa decisão que partiu, inicialmente, do próprio inspetor do Ministério Público (MP) responsável pela averiguação, José António Pinho. Nomeado em outubro do ano passado para averiguar o que se passou no polémico processo-crime que visou o antigo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, o inspetor José António Pinho terá considerado que não houve qualquer ilegalidade ou infração disciplinar na atuação do MP, nomeadamente da parte do antigo diretor do DCIAP, Albano Pinto, e do então procurador-geral regional de Lisboa, Orlando Romano, os dois principais responsáveis pelo início da investigação judicial a Ivo Rosa com base numa carta anónima que o acusava de ser corrupto. O caso deverá ficar por aqui, não dando sequer azo a qualquer processo de inquérito disciplinar.

Leia a notícia completa na CNN Portugal (acesso livre).

Cavaco Silva: ” Europa não deve acobardar-se” perante Trump

Aníbal Cavaco Silva reconhece que a Europa terá de investir mais em Defesa, para reduzir substancialmente a dependência dos EUA. Em vésperas de ser distinguido com a Ordem do Mérito Europeu, o ex-presidente da República sublinha a necessidade de ser constituída “uma força, uma identidade europeia de Defesa separada mesmo da NATO, mas em cooperação com a NATO, para poder intervir em situações em que os Estados Unidos não têm interesse”. Cavaco Silva confessa nunca ter imaginado “que pudéssemos viver num mundo com um Presidente norte-americano (…) com o perfil de Trump”, que “diz hoje uma coisa e não sabemos o que dirá amanhã” e que é “super errático” e “não confiável”. “A Europa não deve acobardar-se perante as exigências do Presidente Trump”, conclui.

Leia a notícia completa na Rádio Renascença (acesso livre).