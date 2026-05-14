Ibersol paga seis milhões para ficar com uma dezena de restaurantes KFC na Galiza

A portuguesa Ibersol vai passar a explorar sozinha mais uma dezena de restaurantes KFC na região da Galiza, em Espanha, depois de avançar para a compra de uma participação de 75% que não lhe pertencia num conjunto de sociedades do grupo Gallaecia. O negócio foi fechado por 5,97 milhões de euros, o que correspondeu a uma valorização do negócio em 9,6 milhões.

A transação foi concretizada a 27 de março deste ano, cerca de 15 meses depois de a holding com sede no Porto assinar um primeiro acordo com este grupo espanhol, franquiado da marca KFC na região, através do qual começou por adquirir 25% do capital social das sociedades Sapidum Ferrolterra, Original Chicken Compostela, Gut & Schnell, Frisch Vigo, Frisch Pontevedra e Lecker Ourense.

Contactada pelo ECO, a empresa liderada por António Pinto de Sousa e Alberto Teixeira recusou prestar esclarecimentos adicionais sobre o negócio concluído no primeiro trimestre deste ano. No último relatório e contas contabilizou que “uma parte do pagamento de cerca de 2,4 milhões de euros só será efetuado em 2028 e poderá ser ajustado em função do EBITDA de 2027 e do net debt a apurar no dia 31 de dezembro de 2027”.

Atualmente com 81 restaurantes KFC em Portugal – no ano passado abriu seis e alienou o que tinha no aeroporto da Madeira –, do outro lado da fronteira aumentou igualmente a operação com esta marca. Em 2025, antes deste negócio na Galiza, reforçou o portefólio com cinco novas unidades nas zonas de Sevilha e de Alicante, e “prosseguiu o processo de integração” da NRS – New Restaurants of Spain, que explora a cadeia de frango frito na Comunidade Valenciana.

Já no que toca à Pizza Hut, a outra grande marca de restauração que explora nos três países em que está presente, a Ibersol chegou ao final do ano passado com 110 restaurantes em Portugal, quatro em Espanha (dois em Vigo, um em Nigrán e um no aeroporto de Lanzarote) e outros tantos em Angola: duplicou a presença desta insígnia no país africano com a abertura num novo outlet no Zango e no Xyami Shopping Kilamba.

Somando os restaurantes da KFC e da Pizza Hut nos três países aos da Pans & Company e Pret a Manger na Península Ibérica, aos da Taco Bell apenas em Portugal e aos da Ribs, Frescco, Pizza Móvil e Santa Maria só em Espanha, a 31 de dezembro de 2025, a Ibersol tinha 562 unidades – 515 próprias (320 em Portugal, 179 em Espanha e 16 em Angola) e 47 franqueadas – e 8.114 funcionários (vs. 8.038 no final de 2024) de 36 nacionalidades, dos quais 5.207 no mercado doméstico.

Embarca em Barcelona e sai do estádio do Dragão

Na ressaca de um exercício em que viu os lucros subirem 39% para 15,2 milhões de euros, com o volume de negócios a progredir para 529,5 milhões (+12%), através da Ibersol Travel España ganhou a concessão de 20 espaços de restauração no aeroporto de Barcelona. Foi uma das vencedoras do concurso da gestora espanhola Aena no aeroporto internacional de Barcelona.

Ao vencer a concessão catalã, que junta às de Madrid, Málaga, Alicante, Lanzarote ou Tenerife, além de espaços em três estações ferroviárias, a participada do grupo portuense passa a gerir 20 pontos de venda no El Prat, cuja exploração terá uma vigência de oito a 12 anos. A previsão é que haja uma transição progressiva das posições que foram atribuídas a partir de meados de 2026, estimando agora que o processo de reformulação fique concluído apenas no próximo ano.

Entretanto, no final do primeiro trimestre foram publicadas as condições dos concursos para as zonas de restauração dos aeroportos de Málaga e de Gran Canaria, que assume no documento enviados aos investidores estar “a analisar para apresentar eventuais propostas”. No aeroporto de Lisboa, rejeitando fazer comentários adicionais ou especificar ao ECO o número de espaços em causa, sublinha que “[aguarda] a abertura do concurso de parte da restauração” no Humberto Delgado, na capital portuguesa.

Com presença nos aeroportos de Lisboa, Ponta Delgada, Santa Maria, Funchal e Porto Santo, a Ibersol apresenta-se como um “operador de referência” nas infraestruturas nacionais, em que dispõe atualmente de 26 espaços com conceitos próprios –- Go To Coffe & Food, Clocks, Nove, Specially, Cockpit Coffe & Tapas, Saudade e Bites & Beer by Coral — e de três marcas franqueadas: Pizza Hut, KFC e Go Natural.

Por outro lado, suportado nas subsidiárias Silva Carvalho Catering e Palace Catering, que faturaram cerca de 21 milhões de euros, realizou no ano passado mais de 775 eventos e foi selecionado para 29 congressos. No segmento desportivo, a operação no estádio de Alvalade abrangeu um total de 31 jogos com 78 mil refeições servidas, mas perdeu as duas unidades da concessão do Estádio do Dragão no termo do contrato “por razões ligadas à entrada de um novo parceiro de negócios do FC Porto”.