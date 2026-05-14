Instituto AP | Universidad Nebrija consolida a segunda edição do seu Executive Master

Instituto AP | Universidad Nebrija abriu o concurso para a segunda edição do seu Executive Master in Public Affairs, um programa destinado a perfis gerenciais e profissionais que visa reforçar as capacidades em análise política, inteligência regulatória e gestão institucional aplicadas à tomada de decisão empresarial.

Após uma primeira edição que reuniu profissionais de empresas, consultorias, associações e instituições públicas, o programa consolida uma proposta académica destinada a responder às novas necessidades das organizações que operam em setores e ambientes hiper-regulados de elevada exposição política e regulatória.

O Executive Master mantém um formato híbrido – presencial e online – compatível com a atividade profissional e a vida pessoal. Além disso, está comprometida com pequenos grupos para promover a troca de experiências entre perfis seniores, o acesso direto ao corpo docente e a criação de uma rede profissional especializada. A segunda edição terá início a 16 de outubro de 2026.

Dirigido academicamente por Reyes Zárate, o programa contará com perfis como Joaquín Almunia, Jordi Sevilla, Ruth Ferrero, José Luis Ayllón, Edelmira Barreira e Joan Navarro, bem como representantes de algumas das principais consultoras e empresas do país, incluindo Atrevia, H/Advisors, Estrategos, Rud Pedersen, LLYC, Silverback e & Comunicas.

Para Reyes Zárate, “a segunda edição do nosso Executive Master in Public Affairs mantém o seu claro compromisso: profissionalizar os Assuntos Públicos com rigor, realidade e proximidade. Alargámos a formação para 280 horas de ensino porque acreditamos que a teoria sem prática não transforma. Os nossos alunos não só aprenderão: vão viver os Assuntos Públicos por dentro, com visitas a instituições e reuniões reais com governos e legisladores.”

“Este mestrado não é um programa académico típico. Os nossos alunos aprendem a desenvolver Planos de Ação 360°, trabalhando com casos reais, narrativas, grupos de interesse e tempos políticos. Aqui procuramos a melhor estratégia para cada caso. É por isso que, no instituto AP, não formamos académicos, formamos estrategas de mudança”, disse Reyes Zárate.

O programa aborda questões relacionadas com geopolítica, ecossistemas institucionais, inteligência regulatória, estratégia de advocacy, liderança, ética, narrativa pública ou a gestão de setores hiper-regulados, combinando análise técnica e aplicação prática através de simulações, estudos de caso, visitas institucionais e imersão corporativa.

Para Joan Navarro, a consolidação deste tipo de perfil responde a uma profunda transformação dentro das organizações: “Durante muitos anos, os assuntos públicos foram entendidos como uma função periférica. Hoje, fazem parte da capacidade estratégica das empresas para antecipar riscos regulatórios, compreender o contexto político e relacionar-se com instituições e partes interessadas em ambientes altamente complexos. Ter profissionais formados nesta área já está ligado à competitividade, estabilidade reputacional e à capacidade das organizações de se adaptarem.”

A abertura desta segunda edição ocorre numa altura de expansão e sofisticação do ecossistema de assuntos públicos em Espanha, marcada por uma crescente procura por perfis especializados por parte de empresas, consultoras, associações e organizações com elevada exposição regulatória.

Neste contexto, o instituto AP indicou que continua a fortalecer a sua posição como “um dos principais espaços de formação e ligação profissional no setor, integrando a academia, a prática profissional e o acesso direto a redes institucionais e corporativas de alto nível.” 96% dos estudantes e antigos alunos do instituto AP estão a trabalhar ou a melhorar a sua posição profissional após o tempo no instituto, afirmou.