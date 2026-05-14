Líderes do setor de Defesa, Espaço, Aeronáutica e Cibersegurança convergem na conferência do eRadar

Num momento de profunda transformação tecnológica e geopolítica, com impacto na segurança e defesa da Europa e Portugal, o eRadar reúne esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, líderes empresariais e especialistas para discutir os desafios e oportunidades da indústria nacional de Defesa, do Espaço, da Cibersegurança e da Inteligência Artificial (IA) e o posicionamento estratégico do país nestes setores. Nuno Pinheiro Torres, secretário de Estado Adjunto e da Política da Defesa Nacional, encerra a primeira conferência anual do eRadar.

Com a guerra na Ucrânia, a Europa tem apostado no reforço das suas capacidades de defesa e, para isso, tem vindo a aumentar de forma significativa o investimento, procurando com isso dar aos Estados-Membros músculo financeiro para fazer o reequipamento das suas Forças Armadas. Só através do programa de empréstimo SAFE destinou 150 mil milhões de euros, dos quais Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões. Fragatas ou veículos blindados são alguns dos equipamentos que o país pretende adquirir através deste mecanismo.

A mensagem de Bruxelas tem sido comprar na indústria de defesa europeia, procurando com isso que os avultados investimentos a serem feitos no setor não só garantam a soberania de defesa da região como tenham um impacto positivo na economia. Como pode a indústria de defesa nacional tirar partido desse momento e, com isso, dinamizar a economia portuguesa?

Esse será o tema em discussão no painel “Europa à Defesa: O que Ganha a Indústria Portuguesa?”, com Rui Lobo (Tekever), Francisco Oom Peres (Orion Technik), José Neves (AED Cluster) e Adolfo Mesquita Nunes (Pérez-Llorca).

David Gonçalves (EY Consulting) dá, em seguida, o seu contributo para o debate antes de a atenção dos participantes se focar no Espaço. Neste setor, Portugal tem dado passos para se afirmar como um ponto estratégico de entrada na Europa, com investimentos a serem feitos em Santa Maria, nos Açores, o envolvimento de empresas nacionais em projetos europeus e um número crescente de empresas do setor a instalar-se no país para trabalhar em projetos dirigidos para esta nova fronteira.

Uma fronteira que, dada a evolução geopolítica internacional, assume cada vez mais uma natureza dual, com a Defesa também a focar aqui a sua atenção. Ricardo Conde (Agência Espacial Portuguesa), Francisco Cunha (Geosat) e João Gabriel Silva (IPN) trazem-nos a sua visão em “Portugal, a ‘Nova Porta’ de Entrada da Europa no Espaço?”.

A IA e a transformação que está a impor na cibersegurança e que capacidade a Europa tem de garantir a sua soberania — quando os maiores operadores do setor são não-europeus — é outro dos temas em análise nesta manhã de conferência eRadar. André Dias (CEiiA), Carlos Carvalho (Adyta) e Sérgio Barbedo (Thales) irão dar o seu contributo sobre este tema no painel “Cibersegurança: os Desafios da IA e a Capacidade de Resposta Europeia”.

O Coronel Pedro Costa, Chefe do Centro de Operações Espaciais da Força Aérea, inicia a conferência eRadar, que encerra com a intervenção de Nuno Pinheiro Torres, Secretário de Estado Adjunto e da Política da Defesa Nacional.

A entrada é livre, estando a participação sujeita à lotação da sala.

09h00 Abertura

António Costa, Diretor do ECO

Coronel Pedro Costa, Chefe do Centro de Operações Espaciais da Força Aérea

09h30 Europa à Defesa: O que Ganha a Indústria Portuguesa?

Rui Lobo, Diretor da Tekever

Adolfo Mesquita Nunes, Country Co-Chair and Partner Pérez-Llorca

José Neves, Presidente AED Cluster

Francisco Oom Peres, Chief Operating Officer Orion Technik

10h20 Intervenção: David Gonçalves, Partner EY Consulting

10h45 Intervalo

11h00 Portugal, a “Nova Porta” de Entrada da Europa no Espaço?

João Gabriel Silva, Presidente da Direção do IPN

Ricardo Conde, Presidente da Agência Espacial Portuguesa

Francisco Cunha, CEO Geosat

11h45 Cibersegurança: os Desafios da IA e a Capacidade de Resposta Europeia

André Dias, Diretor da Unidade de Espaço – Digital do CEiiA

Carlos Carvalho, CEO Adyta

Sérgio Barbedo, Country Director & CEO Thales

12h30 Encerramento

Nuno Pinheiro Torres, Secretário de Estado Adjunto e da Política da Defesa Nacional