Lucro da tecnológica Glintt Global aumenta 22% para 2,2 milhões no primeiro trimestre

A tecnológica portuguesa Glintt Global teve um lucro de 2,2 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representou um crescimento de 21,9% em relação aos mesmos três meses de 2025. O resultado líquido da empresa especializada em software para farmácias e consultoria digital cresceu com a implementação de robôs farmacêuticos e estratégias e programas digitais na Península Ibérica.

O volume de negócios consolidado da empresa, com sede em Sintra, subiu 9%, em termos homólogos, para 36,9 milhões de euros. Apesar de a maioria da faturação advir de Portugal, o mercado internacional (Espanha) cresceu a um ritmo superior (9,7% em termos homólogos) ao do nacional (8,6%). A estrutura de vendas divide-se entre vendas (+2,8%) e prestação de serviços (+11,6%).

“Para este crescimento, contribuiu essencialmente, a rubrica de resultados financeiros, que registaram uma redução muito significativa de 47,3%. Esta redução dos encargos financeiros resulta do nível das taxas Euribor (mais baixas comparativamente ao primeiro trimestre de 2025), mas também da melhoria das condições dos financiamentos obtidos”, lê-se no relatório financeiro divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por outro lado, o lucro operacional (EBITDA) desceu de 5,6 milhões de euros para 5,5 milhões de euros, perfazendo uma queda de 4,2%. A margem EBITDA fixou-se nos 14,8%, comparando também em baixa com os 16,8% alcançados em 2024.

No final de março de 2026, o rácio de autonomia financeira da empresa da Quinta da Beloura situou-se nos 44,7%. Já a dívida líquida do grupo liderado por Eduardo Antunes baixou seis milhões de euros para 21 milhões de euros.

“Este comportamento descendente é o resultado da concretização das políticas de controlo implementadas, e que conduziram a uma otimização operacional. Igualmente importante é a diversificação das soluções de financiamento, que através da melhoria das condições obtidas, permitem uma otimização dos resultados financeiros”, indicou a Glintt Global, no documento enviado ao mercado.

Acionista José Ribeiro Gomes detém quase 4%

Numa nota paralela, enviada ao regulador dos mercados financeiros, a Glintt informou também que José Ribeiro Gomes comprou 500 mil ações adicionais da empresa, passando este a deter um total de 3.100.000 títulos, correspondentes a 3,5647% do respetivo capital social e dos direitos de voto.