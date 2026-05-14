MGEN lança podcast sobre gravidez, pós-parto e primeiros anos de vida do bebé

A seguradora MGEN lançou o podcast “O Primeiro Dia”, uma série de seis episódios dedicada à gravidez, pós-parto e primeiros mil dias de vida do bebé, com o objetivo de promover literacia em saúde e apoiar famílias nesta fase. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o JE Lab, está disponível desde 6 de maio nas principais plataformas de podcast, com novos episódios lançados semanalmente até 9 de junho.

O projeto reúne profissionais de saúde de várias especialidades e convidados do público, incluindo a apresentadora Carolina Patrocínio e a empresária e comunicadora Ana Balsemão, para abordar temas como saúde mental perinatal, opções de parto, células estaminais e o impacto dos primeiros 1000 dias no desenvolvimento infantil.

Segundo Maria Quaresma, responsável de Marketing e Comunicação da MGEN, o objetivo passa por criar um espaço acessível e sem julgamento para famílias. “Ser pai ou mãe não significa ter de descobrir tudo sozinho. A gravidez e a parentalidade trazem dúvidas, medo e decisões importantes para as quais nem sempre nos sentimos preparados”, afirmou.

A série é composta por seis episódios temáticos. O primeiro aborda o impacto emocional da gravidez, com a participação da obstetra Mariana Torres e de Carolina Patrocínio. O segundo centra-se nas células estaminais, com a diretora clínica da Crioestaminal, Alexandra Machado.

O terceiro episódio discute parto natural versus cesariana. O quarto foca o pós-parto e saúde mental, com Ana Balsemão e a especialista em saúde mental perinatal Teresa Reis. O quinto explora o papel do mutualismo e proteção em saúde, com a diretora-geral da MGEN em Portugal, Ana Carvalho. O episódio final aborda os primeiros 1000 dias de vida e o desenvolvimento infantil, orientado pela pediatra Mónica Cró Braz.

O podcast pretende partilhar informação sobre parentalidade, combinando testemunhos pessoais e conhecimento clínico, de forma a aproximar especialistas e famílias em torno dos desafios da gravidez e dos primeiros anos de vida.