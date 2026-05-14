Mota-Engil mais do que duplica empréstimo obrigacionista para 110 milhões

A Mota-Engil EGL 1,84% mais do que duplicou o montante do empréstimo obrigacionista dirigido para os investidores do retalho para 110 milhões, segundo anunciou esta quinta-feira.

A operação financeira vai permitir à construtora liderada por Carlos Santos Mota reembolsar um empréstimo que vence no final do ano no valor de 40,1 milhões de euros e ainda obter financiamento fresco para apoiar o crescimento da atividade da empresa.

Os investidores ainda podem subscrever obrigações até 19 de maio, títulos que têm a maturidade de cinco anos e que renderão uma taxa de juro bruta de 4,6% ao ano. Quem é detentor de obrigações do empréstimo 2021-2026 também poderá trocar por estes títulos novos no âmbito da oferta pública de troca que decorre em simultâneo.

Estas obrigações estão indexadas a metas de sustentabilidade. A Mota-Engil compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 0,75 euros por cada obrigação caso não cumpra os objetivos a que se propõe, relacionados com a frequência de acidentes de trabalho.

Em relação à oferta de troca, para convencer os investidores a trocarem obrigações, a Mota-Engil acena com um prémio no valor de 0,19 euros, além dos juros corridos desde dezembro (data do último pagamento de juros) de cerca de 5,017 euros.

Cada obrigação tem o preço de 250 euros, mas cada ordem de subscrição deve referir, pelo menos, dez obrigações, ou seja, tem um montante mínimo de subscrição de 2.500 euros. A partir deste montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de uma obrigação.

Em termos líquidos, a Mota-Engil espera financiar-se em cerca de 106,4 milhões de euros com esta emissão, isto depois de contabilizadas as despesas com a montagem da operação, publicação, regulador.

Para quem estiver interessado, importa fazer bem as contas antes de investir, pois há custos a suportar com o intermediário financeiro. Além disso, preciso ainda ter em conta que este tipo de investimentos não tem capital garantido e que a decisão comporta vários riscos para o investidor. Nesse sentido aconselha-se a consulta do intermediário financeiro antes de investir.

No prospeto, a Mota-Engil dá conta dos vários riscos em cima da mesa – confira o capítulo 2 relacionado com os “fatores de risco” para se informar.

A Mota-Engil fechou 2025 com lucros de 133 milhões de euros, mais 9% em relação ao ano anterior.