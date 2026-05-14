Ataque ao Irão

Direto Nuclear é ‘linha vermelha’ dos EUA. Irão ameaça Emirados após alegada viagem de Netanyahu

  • ECO
  • 8:26
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Maioria que apoia o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apresentou um projeto de lei para dissolver o Knesset (Parlamento), abrindo caminho a eleições antecipadas.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, disse haver “progressos” nas negociações com o Irão para pôr fim ao conflito, mas sublinhou que o acesso da República Islâmica a armas nucleares é uma ‘linha vermelha’ para Washington.

Acompanhe os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

 

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