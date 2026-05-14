O que se segue na reforma da lei laboral? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Ao fim de nove meses, a negociação da reforma da lei do trabalho na Concertação Social chegou ao fim sem que tenha sido possível um acordo. O que se segue? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os aumentos salariais dos trabalhadores administrativos do setor privado e ainda sobre a potencial inconstitucionalidade da lei que trava o regresso de funcionários públicos à Caixa Geral de Aposentações (CGA).