Portugal lança “o maior programa” de aceleração exclusivo para deep tech

O secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, anunciou esta quinta-feira, na abertura SIM Conference o Tech Foundry Portugal — Deep Tech Edition, um programa nacional de aceleração desenhado para apoiar na transição do laboratório para o mercado.

Portugal está a “lançar o seu maior programa” de aceleração exclusivamente para ‘Deep Tech’, salientou João Rui Ferreira, que falava na abertura da SIM Conference, que está a decorrer na Alfândega do Porto e conta com mais de 350 startups, 72 investidores e 40 oradores. Com este programa “estamos a criar uma ponte” entre os laboratórios e as equipas tecnológicas, acrescentou o governante.

Este programa, desenvolvido pela Startup Portugal em parceria com a Hello Tomorrow, consiste “em quatro meses de aceleração intensiva” e acesso a uma rede global de investidores e especialistas em deep tech. A participação é gratuita e as candidaturas começam em junho.

O Porto vai acolher sessões presenciais do Tech Foundry Portugal, “um programa que reforça a posição da cidade como um dos principais polos de empreendedorismo tecnológico e inovação da Europa”, reforçou o autarca.

O programa desenvolvido pela Startup Portugal em parceria com a Hello Tomorrow, a maior comunidade deep tech na Europa, consiste em quatro meses de aceleração intensiva, entre setembro e dezembro, e acesso a uma rede global de investidores e especialistas em deep tech.

O Tech Foundry Portugal vai selecionar até 40 equipas nacionais que estão em estágio inicial de formação e contenham tecnologia demonstrada em laboratório ou outro ambiente relevante.

O Tech Foundry Portugal — Deep Tech Edition destina-se a equipas e ‘startups’ com sede ou atividade de I&D em Portugal que pretendem industrializar e validar a sua tecnologia no mercado, com prioridade para os setores ‘biotech & healthtech, advanced materials & nanotech, cean & Marine Tech, Climate & Clean Tech, Advanced Computing & Technologies, Space & Aeronautics, Robotics & Autonomous Systems, Dual-use Technologie, GovTech’.

“Portugal tem investigação científica de qualidade reconhecida internacionalmente, o que tem faltado é a ponte entre o laboratório e o mercado. É exatamente isso que o Tech Foundry Portugal constrói: quatro meses de aceleração intensiva, acesso a uma rede global de investidores especializados em deep tech, e uma ligação direta ao instrumento de financiamento do BPF. É um percurso completo, não apenas mais um programa”, acrescentou Miguel Aguiar, diretor executivo da Startup Portugal.

As equipas selecionadas para financiamento no âmbito do IFIC Deep Tech, a linha lançada pelo Banco Português de Fomento (BPF), com tickets de investimento até 750.000 euros em capital ou quase-capital, em coinvestimento com privados, têm acesso direto ao programa de aceleração Tech Foundry – Capital e aceleração num único percurso integrado.

A Linha Ecossistema Deeptech & Tech Foundry do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competividade (IFIC) visa apoiar startups de base científica e tecnológica no desenvolvimento e validação de inovações deep tech.

As inovações deep tech distinguem-se pelo seu potencial transformador, estando enraizadas em ciência, tecnologia e engenharia de fronteira.

Esta é a terceira edição da SIM Conference, evento organizado pela Startup Portugal, que termina na sexta-feira.