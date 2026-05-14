eRadar

Primeira-ministra da Letónia demite-se após intrusão de drones ucranianos

  • Lusa
  • 10:37

Crise política teve início com falhas na proteção do espaço aéreo decorrentes da explosão de um drone ucraniano no país, o que já tinha levado Evika Silina a pedir demissão do seu ministro da Defesa.

A primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, demitiu-se esta quinta-feira do cargo na sequência da rutura da coligação governamental que se seguiu ao impacto de dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas.

Com a saída de dois parceiros da coligação Nova Unidade, o Governo letão, de centro, perdeu a maioria parlamentar.

A crise política teve início com as falhas na proteção do espaço aéreo decorrentes da explosão de um drone ucraniano no país, o que já tinha levado Evika Silina a solicitar a demissão do seu ministro da Defesa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Primeira-ministra da Letónia demite-se após intrusão de drones ucranianos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

STCP lucra três milhões com quase 72 milhões de passageiros

António Larguesa,

Empresa do Porto transportou 71,2 milhões em autocarros e 625 mil em elétricos. Veículos percorreram 21,7 milhões de quilómetros (+1,4%), com velocidade a aumentar 4% para 15,8 km/h.