Transportes

Privatização da Azores Airlines já tem “seis a oito interessados”

  • ECO
  • 11:14

Líder do grupo SATA diz que no leque de interessados está a islandesa Icelandair e a Binter, companhia aérea das Canárias que assegura as obrigações de serviço público entre o Funchal e Porto Santo.

O novo processo de venda da Azores Airlines está prestes a arrancar, tendo já “seis a oito interessados”, segundo revela o presidente do conselho de administração do Grupo SATA, Tiago Santos, em declarações reproduzidas pelo Jornal de Negócios (acesso pago).

Depois de ter falhado o processo de privatização com o Atlantic Connect Group, que juntava os empresários Tiago Raiano e Carlos Tavares, a companhia, que faz as ligações aéreas para fora da Região Autónoma dos Açores, já está a atrair várias manifestações de interesse, ainda que informalmente. Desta vez, a venda vai ser feita por via direta, estando o caderno de encargos pronto para ser entregue ao Governo Regional na próxima semana.

Tiago Santos adianta que no leque de interessados está a islandesa Icelandair e também a Binter, companhia aérea das Canárias que assegura as obrigações de serviço público entre o Funchal e Porto Santo desde 2018. O gestor garante ainda que o caderno de encargos da Azores vai ser claro sobre dívida, balanço e trabalhadores.

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