Produção automóvel cresce 14,2% em abril com 31 mil unidades montadas em Portugal

Depois de um aumento de quase 33% no mês anterior, a produção de automóveis em Portugal cresceu ‘apenas’ 14,2% em abril, em termos homólogos, para 31.084 unidades, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No acumulado do período de janeiro a abril, um total de 116.352 veículos saíram das fábricas instaladas em território nacional, o que representa uma subida de 7,3% face aos primeiros quatro meses do ano passado.

Produção automóvel em Portugal:

Desse total, 98,4% dos veículos tiveram como destino o mercado externo, com o setor automóvel a contribuir, assim, de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa.

Em comunicado, a ACAP detalha que a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, ao absorver 72,3% da produção nacional, destacando-se a Alemanha (19,9%), Turquia (14,4%), Itália (13%) e França (11,6%). O continente africano — liderado pela Tunísia (1,1%) — mantém a segunda posição, com 2,6% das exportações, enquanto a Ásia surge em terceiro lugar (1,9%).

Quanto aos veículos pesados, foram montadas 36 unidades em abril, mais 111,8% do que há um ano. Nos quatro primeiros meses do ano, a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 33,3% face ao mesmo período do ano anterior, representando 88 viaturas montadas.

Entre janeiro e abril, foram exportados 87,5% dos veículos pesados montados em Portugal, o equivalente a 77 unidades, sendo a Alemanha (74%) e a Inglaterra (26%) os únicos destinos destas exportações.