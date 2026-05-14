Proença de Carvalho assessora Grupo TMB na incorporação da Transnautica

A Proença de Carvalho assessorou o Grupo TMB na incorporação da Transnautica, uma das mais antigas empresas transitárias portuguesas.

A operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e coordenada pelo associado sénior Miguel Almeida Simões, contando ainda com uma equipa composta pelos advogados Bruno Matias, Gonçalo Poejo Grilo e pela advogada Mariana Castro Pereira.

A Transnautica é um operador histórico no setor da logística e transporte internacional em Portugal, tendo registado um volume de negócios de cerca de 40 milhões de euros em 2025. A operação teve por objeto a aquisição, pelo Grupo TMB, de uma unidade de negócio da Transnautica no setor do transporte rodoviário e da logística, incluindo os ativos, relações contratuais e demais elementos afetos à atividade transmitida.

Com esta operação estratégica, o Grupo TMB, uma das maiores transportadoras portuguesas, reforça assim a sua posição no mercado. Recorde-se que a empresa foi adquirida há cerca de um ano pelo Grupo Zelo, liderado por João Barros e Miguel Venâncio, numa operação que visou impulsionar o seu crescimento e consolidação no setor.

A equipa da Proença de Carvalho prestou assessoria jurídica integral ao Grupo TMB, incluindo as fases de due diligence, estruturação e negociação da operação, assim como na transmissão da unidade de negócio e necessária componente contratual envolvida. Esta transação evidencia o dinamismo do setor logístico em Portugal e reforça o posicionamento da Proença de Carvalho como sociedade de advogados de referência em operações de M&A de elevada complexidade.