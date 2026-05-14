Professores estão comprometidos com a IA como solução para o excesso de carga administrativa

O IGNITE Copilot, o Chat GPT para professores, permite aos professores poupar cerca de 15 horas por semana em planeamento didático, criação e supervisão de situações de aprendizagem. A empresa indicou que o esgotamento dos professores se tornou uma das principais preocupações do sistema educativo espanhol e que o crescente peso burocrático está a impactar diretamente o tempo que os professores podem dedicar à preparação das aulas, à atenção dos alunos e ao desenvolvimento de um ensino mais personalizado.

95% dos professores consideram que a carga administrativa excessiva retira tempo à preparação das aulas e à atenção aos alunos com dificuldades de aprendizagem, segundo as conclusões do relatório ‘Causas do estado do desconforto dos professores’, elaborado pela STEs-Intersindical, com base em mais de 13.000 inquéritos realizados a professores em toda Espanha, e que mostra o impacto estrutural que a burocracia tem atualmente na vida quotidiana na sala de aula.

O relatório identifica a burocracia como um dos principais fatores de rotatividade profissional de professores: “As tarefas administrativas impostas geram uma situação insustentável que está a afetar negativamente o núcleo essencial do trabalho pedagógico dos professores”, afirma o relatório.

Outro estudo realizado pela UGT conclui que 67,8% dos professores de espanhol consideram o trabalho burocrático associado ao ensino excessivo e afirmam dedicar entre 6 a 10 horas extra por semana fora do horário escolar a este tipo de tarefas administrativas. O relatório também destaca que 85% dos professores estão muito insatisfeitos com o desempenho do trabalho burocrático, enquanto 96% consideram que este encargo não traz benefícios reais para a prática do ensino ou para a qualidade do ensino.

A digitalização educativa também não conseguiu resolver completamente esta situação. Segundo o mesmo estudo, 40% dos professores admitem ter dificuldades no uso de ferramentas digitais específicas, enquanto mais de metade demonstra insatisfação com o funcionamento das atuais plataformas de gestão educativa.

IA

Neste cenário, a inteligência artificial posicionou-se como uma ferramenta capaz de aliviar parte desta sobrecarga estrutural. Longe de ser vista apenas como uma inovação tecnológica, muitos professores já a integram como uma solução prática para recuperar tempo pedagógico e reorientar o seu trabalho no que consideram essencial: ensinar, acompanhar e cuidar dos alunos. 80% dos professores em Espanha já experimentaram ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, segundo o estudo “Educating in the Age of Artificial Intelligence” de Empantallados e Gad3.

Soluções como o IGNITE Copilot começam a ganhar destaque no quotidiano do setor da educação. A plataforma, concebida especificamente para professores do Ensino Básico, Secundário e Formação Profissional, permite-lhe automatizar tarefas relacionadas com planeamento didático, geração de situações de aprendizagem ou criação de rubricas de avaliação.

Ao contrário das ferramentas genéricas de IA generativa, o IGNITE Copilot foi desenvolvido especificamente para o contexto educativo de língua espanhola, incorporando o currículo oficial e os critérios pedagógicos alinhados com as regulamentações atuais das diferentes comunidades autónomas e da Lomloe.

O IGNITE Copilot promete reduzir significativamente o tempo que os professores dedicam ao planeamento didático, poupando aproximadamente seis a quinze horas por semana. Este tempo “ganho” permite aos professores uma maior capacidade operacional para preparar conteúdos, acompanhar os alunos e desenvolver um ensino mais personalizado. Com mais de 23.000 professores registados e presença em mais de 150 escolas em Espanha e América Latina, o IGNITE Copilot salientou que está posicionado como a plataforma de inteligência artificial educativa concebida especificamente para professores de língua espanhola.