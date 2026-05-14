Shortlist. Cocktails, cozinha vegetal e um iate à vela

A Shortlist desta semana celebra o Dia Internacional dos Museus na Gulbenkian, passa pelo festival plant-based UMAMI no Jardim do Torel, pela estreia portuguesa do World Happiness Summit com o Sheraton Cascais Resort, pelo Lisbon Bar Show (e os seus cocktails), pelo regresso da Schnitzel Mania ao Vila Vita Biergarten, pela ambição marítima da Orient Express, uma saia-lápis da Mugler com precisão de alfaiate e a abertura ao almoço do mais boémio dos espaços lisboetas ainda em atividade.

1. Orient Express leva a sua herança de luxo para o mar

Mais de 140 anos depois de lançar os seus primeiros comboios de luxo, a Orient Express prepara-se para entrar numa nova era da hospitalidade. A marca apresenta o Orient Express Corinthian, descrito como o maior iate à vela do mundo, numa operação que alarga o seu universo histórico do ferroviário para o marítimo.

Segundo a Orient Express Corinthian, o navio terá apenas 54 suites, numa lógica de exclusividade que procura transferir para o mar os códigos de intimidade e sofisticação que definiram a reputação da Orient Express na Europa. Os itinerários passarão por alguns dos destinos mais procurados do Mediterrâneo.

Entre os itinerários já apresentados está o Mediterranean Charms: Corsica & Rome, uma viagem de três noites, entre 19 e 22 de julho de 2026, com preço a partir de 17.700 euros por suíte, incluindo taxas. Segue-se Riviera to Roman Shores: Portofino, Corsica & the Eternal City, com quatro noites, de 26 a 30 de julho de 2026, a partir de 23.600 euros por suíte.

Em setembro, o Corinthian propõe ainda Sicily & the Amalfi Coast from Malta, uma travessia de três noites, entre 13 e 16 de setembro de 2026, também a partir de 17.700 euros por suíte.

2. UMAMI tira a cozinha vegetal do nicho e leva-a para o centro de Lisboa

O Jardim do Torel, em Lisboa, recebe nos dias 16 e 17 de maio, o UMAMI, o primeiro festival de gastronomia plant-based em Portugal. Mais do que uma celebração da cozinha vegetal, a proposta é recusar os clichés normalmente associados ao tema: sem moralismos, sem discurso wellness e sem a ideia de que a comida sem carne ou peixe tem de ser austera. Durante dois dias, o festival junta alta cozinha, street food, fogo, fermentação, cocktails, vinho natural, música e cultura urbana.

O cartaz reúne alguns dos nomes mais criativos da nova geração gastronómica portuguesa, incluindo Vasco Snelling, do Gambuzino, Rafael Santos, do CERA, Alessandra Borsato, do Flamma, Nuno Castro, do Fava Tonka, David Jesus, do Seiva, e Diogo Formiga, chef do Encanto, restaurante vegetariano de alta cozinha do Grupo José Avillez.

O UMAMI coloca a cozinha vegetal no território do prazer, da técnica e da criatividade. Em vez de falar apenas para vegetarianos, veganos ou convertidos da alimentação consciente, dirige-se a quem gosta de comer bem e, sobretudo, a quem ainda associa a cozinha vegetal a uma experiência limitada. A entrada custa 25 euros (20 dos quais são convertidos em consumo no recinto).

3. Lisbon Bar Show junta cocktails, café e México

O Lisbon Bar Show regressa nos dias 19 e 20 de maio, reunindo profissionais, marcas e curiosos em torno das novas tendências da mixologia, da hospitalidade e da cultura de bar. Segundo a organização, a edição deste ano terá o México como país convidado. Ao longo destes dois dias, o programa inclui experiências imersivas, cocktails de autor, degustações e talks com nomes de referência da cena internacional, Tiffanie Barriere, Kate Gerwin, Tom Dyer, Iain McPherson e Jared Brown. Uma das novidades é o Lisbon Coffee Lab, um novo hub dedicado ao cruzamento entre café e bar, inspirado nos grandes festivais internacionais de café.

Na edição deste ano, a Empor Spirits, parceira do Lisbon Bar Show desde a primeira edição, apresenta pela primeira vez as marcas do Grupo Proximo, que agora estão no portefólio do distribuidor português. O destaque recai sobre as tequilas Jose Cuervo e 1800 Tequila, em particular a 1800 Guachimonton, inspirada nas pirâmides pré-colombianas de Los Guachimontones, em Jalisco. Na categoria de whiskey irlandês, a distribuidora leva também a Bushmills, marca associada a mais de quatro séculos de história.

Entre os especialistas convidados está Tasha Iny, especialista no universo do agave, e Janice Snowden, embaixadora da Bushmills no Reino Unido. Os bilhetes estão disponíveis em pré-venda no site oficial por 33 euros, valor válido para os dois dias até 17 de maio (depois dessa data, passam a estar disponíveis apenas à entrada, por 44 euros).

4. Vila Vita Biergarten recupera o schnitzel em sete versões

O Vila Vita Biergarten, em Porches, volta a dedicar a sua carta a um dos pratos mais emblemáticos da tradição germânica. Até 31 de maio, ao almoço, a partir das 12h30, o restaurante recebe uma nova edição da Schnitzel Mania, iniciativa que, segundo o restaurante, revisita este clássico através de sete interpretações distintas.

O destaque vai para o Wiener Schnitzel XXL, uma versão de vitela com 600 gramas, servida com salada de batata e compota de arandos, por 52 euros. Entre as restantes propostas surgem o Paprikaschnitzel, de vitela com molho de tomate e pimentos e spätzle de ervas, por 25 euros, e o Jägerschnitzel, de porco com molho cremoso de cogumelos e batata salteada, por 18 euros.

A carta inclui ainda o Schnitzel Holstein, com ovo estrelado, anchova, alcaparras, salada e batata salteada; o Hähnchenschnitzel, com peito de frango panado, legumes salteados e puré de batata; o Käseschnitzel, de porco com queijo derretido; e uma versão vegetariana, o Auberginenschnitzel, de beringela com salada de batata, por 14 euros. Ao recuperar receitas reconhecíveis e cruzá-las com uma apresentação mais contemporânea, o Biergarten afirma-se como extensão da cultura cervejeira e gastronómica alemã no Algarve.

5. Mugler afia a saia-lápis com rigor de alfaiataria

A marca francesa Mugler, com Miguel Castro Freitas à frente da direção criativa, recupera a saia-lápis como uma das silhuetas mais persistentes do guarda-roupa feminino contemporâneo, agora reinterpretada com códigos de alfaiataria. A saia, disponível online, tem cintura subida com pinças invertidas, fecho invisível e uma fita interior em gros-grain, detalhes que reforçam a ideia de estrutura e acabamento cuidado. A longa abertura frontal introduz tensão visual numa peça de corte contido, ao mesmo tempo que lhe acrescenta mobilidade.

6. No Snob, agora a campainha também toca ao almoço

Depois de mais de 60 anos associado às refeições tardias e às conversas pela noite dentro, o Snob passa a abrir para almoço ao fim de semana. Segundo a informação divulgada pelo restaurante, o bar do n.º 178 da Rua de O Século, em Lisboa, serve agora almoços aos sábados e domingos (12h30-15h30), mantendo o ritual da campainha e da porta verde, imagens de marca deste ponto de encontro de jornalistas, escritores e políticos.

À mesa continuam os clássicos da casa, do Bife à Snob, cuja receita é atribuída ao Sr. Albino desde 1974, aos croquetes com mostarda, bitoque, bife raspado à Snob, bacalhau à Brás e ovos rotos para partilhar. Durante a semana, mantém o horário noturno, das 19h00 às 02h00.

7. Gulbenkian celebra os museus com cinema, música e uma festa silenciosa

A Fundação Calouste Gulbenkian volta a assinalar o Dia Internacional dos Museus com três dias de programação gratuita, entre 16 e 18 de maio. Segundo a instituição, a celebração inclui visitas, workshops, cinema, concertos, performances e música, com entrada livre no CAM e nas exposições temporárias durante este período.

Entre os destaques destes dias está o ciclo de cinema Arte & Moda, que propõe uma aproximação ao universo da moda através de três documentários: Dries, sobre o processo criativo de Dries Van Noten; McQueen, dedicado ao percurso de Alexander McQueen; e The Gospel According to Andre, centrado em André Leon Talley, antigo editor da Vogue americana.

Para estes dias está também prevista a Silent Party, marcada para sábado, dia 16, entre as 21h00 e as 00h00, no Engawa, no Jardim Gulbenkian. A festa ao ar livre contará com o DJ Indi Mateta e DJ Echo Sound, num formato com dois DJs em simultâneo e auscultadores como ponto de encontro entre música, espaço público e celebração cultural.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.