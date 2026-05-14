STCP lucra três milhões com 72 milhões de passageiros. Veículos andam a 15,8 km/h

Num “contexto de elevada exigência operacional e de transformação estrutural do setor da mobilidade”, a STCP encerrou o ano passado com um resultado líquido de cerca de 2,9 milhões de euros, “evidenciando uma gestão financeira sólida, responsável e orientada para o futuro”.

A transportadora indica que, apesar do aumento dos gastos operacionais, impulsionado pela subida do preço dos combustíveis e pelas atualizações salariais, alcançou um EBITDA recorrente positivo de 12,7 milhões de euros, incluindo as compensações financeiras relativas às obrigações de serviço público previstas contratualmente.

Segundo o relatório e contas anual aprovado na assembleia geral realizada esta quarta-feira, a receita de transporte cresceu 1,5% face ao ano anterior, fixando-se nos 53,2 milhões de euros, ao passo que o investimento totalizou 14,6 milhões, com destaque para a compra de 20 autocarros standard elétricos e para a requalificação da estação de recolha de Francos.

A estrutura acionista da STCP, que terminou o ano com um efetivo médio de 1.414 colaboradores, é composta pelos municípios de Porto (53,69%), Vila Nova de Gaia (12,04%), Matosinhos (11,98%), Maia (9,61%), Gondomar (7,28%) e Valongo (5,40%).

No ano passado, a empresa transportou 71,8 milhões de passageiros (71,2 milhões no modo autocarro e 625 mil no modo carro elétrico), o que equivaleu a uma ligeira subida de 0,3% em termos homólogos. Percorreu um total de 21,7 milhões de quilómetros (+1,4%), de acordo com os dados oficiais.

“Apesar dos constrangimentos operacionais provocados pelas múltiplas intervenções na via pública, a STCP registou uma melhoria dos seus principais indicadores de desempenho, com a velocidade comercial a aumentar 4%, atingindo os 15,8 km/h, e a taxa de cumprimento do serviço a crescer 2,6 pontos percentuais face a 2024, refletindo uma operação mais eficiente, maior regularidade e melhor fluidez da frota”, sublinha.

Ao nível da procura média diária, a STCP transportou na rede diurna cerca de 239 mil passageiros em dias úteis, 122 mil aos sábados e 83,9 aos domingos. Já na rede de madrugada foram transportados em média 1,7 mil passageiros por dia, “evidenciando a relevância do serviço em períodos de menor oferta de mobilidade”.