Suécia e Espanha reforçam a sua aliança estratégica e tecnológica no Fórum de Alto Nível sobre Política e Indústria de Defesa

A Embaixada da Suécia em Madrid organizou o Fórum de Defesa Suécia-Espanha, uma reunião de alto nível que reuniu representantes institucionais, membros das Forças Armadas e líderes industriais de ambos os países.

O principal objetivo do fórum foi fortalecer o diálogo estratégico e promover a cooperação industrial, tecnológica e comercial no campo da defesa, numa altura em que a resiliência e a autonomia estratégica são prioridades-chave na agenda europeia.

Espanha é um aliado chave da Suécia tanto na União Europeia como na NATO. O governo espanhol também deu um apoio forte e precoce à adesão da Suécia à Aliança Atlântica, consolidando uma relação bilateral baseada na confiança mútua, estabilidade e cooperação estratégica.

O fórum incluiu um painel industrial de alto nível com a participação de Micael Johansson, Presidente e CEO da SAAB; José Vicente de los Mozos, CEO de Indra; Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente da Navantia; Francisco Javier Sánchez Segura, presidente da Airbus Espanha; e Fernando Fernández, CEO do Grupo EM&E. Os oradores destacaram o potencial da cooperação europeia para acelerar o desenvolvimento tecnológico, reforçar as capacidades industriais de defesa e aumentar a resiliência das cadeias de abastecimento, sublinhando a importância de avançar para uma maior integração industrial e de reforçar a inovação e a capacidade produtiva num ambiente de segurança cada vez mais exigente.

A conferência contou ainda com a presença do Adido de Defesa da Suécia, Malin Persson, que analisou a situação atual da política de segurança e a importância das alianças bilaterais no âmbito da NATO. Durante o seu discurso, sublinhou a necessidade de reforçar a cooperação entre aliados, indústria e sociedade para enfrentar os desafios atuais, sublinhando que a segurança europeia é hoje indivisível e requer uma resposta coordenada e sustentada a longo prazo.

Suécia e Espanha, apesar das suas diferentes geografias, partilham uma visão comum sobre a necessidade de reforçar a capacidade de defesa europeia. As suas perspetivas complementares contribuem para uma segurança europeia mais coerente e resiliente, especialmente num contexto internacional marcado por crescentes desafios geopolíticos.

INOVAÇÃO

Do ponto de vista empresarial, o fórum serviu de montra para a vanguarda tecnológica sueca. Sob a coordenação da Business Sweden, destacou-se a oferta de uma indústria caracterizada pela sua elevada especialização em setores como vigilância aérea, mobilidade terrestre, comunicações seguras e defesa naval.

A delegação sueca era composta por um ecossistema de empresas de topo: Saab, Kongsberg Maritime, Micropol, Mildef, Nefab, Scania Defence, NSG (Nordic Shield Group), Kebni, Ovzon, Requtech, Systecon e Recotech. Estas empresas apresentaram soluções inovadoras destinadas a responder às necessidades de segurança atuais, com foco na sustentabilidade e eficiência operacional.

O objetivo da delegação industrial sueca tem sido reforçar o diálogo entre os atores industriais e explorar oportunidades concretas de colaboração tecnológica, industrial e comercial entre empresas suecas e espanholas do setor. As instituições e empresas participantes concordaram que existem possibilidades significativas atuais de cooperação e um amplo potencial para fortalecer estes laços estratégicos a longo prazo.

COOPERAÇÃO

Como prelúdio ao fórum, a 11 de maio, a delegação sueca realizou uma intensa agenda de trabalho com os principais intervenientes do setor em Espanha. Os delegados receberam um briefing da TEDAE (Associação Espanhola de Empresas de Defesa, Segurança, Aeronáutica e Tecnologia Espacial) sobre as perspetivas atuais para a indústria de defesa espanhola.

Espanha, a quarta maior economia da União Europeia e uma das economias de crescimento mais rápido, também se estabeleceu como um mercado estratégico para as empresas suecas. Este contexto favoreceu um aumento significativo do comércio e investimento suecos nos últimos anos, impulsionando novas oportunidades para cooperação industrial e tecnológica.

Durante a sua estadia em Madrid, a delegação realizou visitas técnicas e reuniões com a Navantia e a Indra, facilitando a troca de conhecimentos e a identificação de projetos conjuntos de desenvolvimento tecnológico. Estas reuniões B2B sublinham o compromisso de ambos os países em criar sinergias que beneficiem tanto o crescimento económico como as capacidades de defesa mútua.

O Fórum de Defesa Suécia-Espanha consolida-se assim como uma plataforma essencial para fortalecer os laços entre Estocolmo e Madrid, reafirmando a vontade partilhada da Suécia e de Espanha de trabalhar em conjunto perante os desafios globais e de liderar a inovação no setor da defesa e segurança.