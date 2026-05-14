Telefónica reduz as perdas no primeiro trimestre e eleva as receitas para 8.127 milhões de euros

A Telefónica registou perdas de 411 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, 68,4% menos do que o resultado negativo de 1.311 milhões do mesmo período de 2025, segundo os resultados publicados esta quinta-feira pela empresa.

As contas do grupo foram novamente afetadas no início de 2026 por desinvestimentos na América Latina. Neste caso, para a venda de subsidiárias no Chile, Colômbia e México. Sem contabilizar o impacto destas transações, a Telefónica alcançou um lucro de €386 milhões, mas as três desinvestidas resultaram em prejuízos de €798 milhões e, como resultado, o resultado líquido da empresa cotada entre janeiro e março foi de menos €411 milhões.

A Telefónica obteve receitas de 8.127 milhões de euros, um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior a preços constantes. O volume de negócios residenciais (59% do total) aumentou 1,5% para 4.808 milhões de euros, e o das empresas (24% do total) 5,7% (1.932 milhões de euros). As vendas grossistas contraíram 7,4%, para 1.387 milhões. O EBITDA ajustado (lucro operacional bruto) atingiu €2.836 milhões, um aumento de 1,8%, e o fluxo de caixa após arrendamentos melhorou 2,4% para €1.375 milhões.

NÚMEROS SÓLIDOS

A dívida líquida do grupo diminuiu em €1.500 milhões no trimestre e fechou março em €25.342 milhões, uma queda de 6,3% em relação ao ano anterior. Em Espanha, a Telefónica acelerou as receitas e ajustou o EBITDA com um aumento de 2% entre janeiro e março de 2025, com dados de rotatividade de clientes em mínimos históricos.

A multinacional, presidida por Marc Murtra, afirmou num comunicado que “os números sólidos do primeiro trimestre do ano colocaram a empresa no caminho certo para atingir as metas financeiras definidas para o ano completo”, incluindo o crescimento das receitas e do EBITDA ajustado de 1,5%-2,5% em termos homólogos e um fluxo de caixa livre de aproximadamente 3.000 milhões de euros.

As contas de janeiro-março levam também a Telefónica a confirmar o dividendo de 0,15 euros por ação em numerário para 2026, a pagar em junho de 2027. Quanto ao segundo tranche do dividendo de 2025, de 0,15 euros em dinheiro por ação e que já foi aprovado pelos acionistas na Assembleia realizada no final de março, será pago a 18 de junho.

O CEO da Telefónica, Emilio Gayo, afirmou: “Os números do primeiro trimestre refletem uma execução consistente e contínua graças a fundamentos sólidos do negócio, ao nível certo de investimento e à rede diferencial e de alta qualidade, juntamente com uma excelente experiência de cliente. Isto, aliado à nossa disciplina financeira, reduziu significativamente a dívida no trimestre.”