Transporte aéreo cresce 4% no primeiro trimestre. Passageiros do Brasil disparam mais de 20%

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 3,9% no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo, para 14,5 milhões, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo revelam que o aeroporto de Lisboa concentrou 54,2% do total de passageiros (cerca de 7,9 milhões), o que representa um crescimento de 3,1% comparando com os três primeiros meses de 2025.

Por sua vez, o aeroporto do Porto apresentou uma subida de 8,3% no movimento de passageiros (3,5 milhões, 24% do total), enquanto o de Faro — que concentrou 8,8% do total — movimentou 1,3 milhões de passageiros, num acréscimo de 2,4% na comparação homóloga.

Número de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses:

Só em março, aterraram nos aeroportos portugueses 19,4 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 5,6 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), e foram movimentadas 22,8 mil toneladas de carga e correio. Em relação a março de 2025, estes números correspondem a variações de 3,6%, 4,3% e -0,01%, respetivamente.

Nesse mês, desembarcaram, em média, 92 mil passageiros por dia nos aeroportos portugueses, 4,4% acima dos 88,2 mil registados em igual mês do ano passado. É um novo máximo histórico, cenário que já se tinha verificado nos primeiros dois meses deste ano, realça o INE.

Franceses em queda, mercado brasileiro dispara

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais de janeiro a março, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, registando aumentos homólogos de 3,9% no número de passageiros desembarcados e de 1,4% no de passageiros embarcados.

Espanha e França ocuparam a 2.ª e 3.ª posições, respetivamente, entre os principais países de origem, invertendo-se esta ordem nos países de destino. Alemanha e Brasil completam o ‘top 5’, sendo que o mercado brasileiro se destaca com crescimentos de mais de 20% quer nos passageiros desembarcados, quer nos embarcados.

Contudo, o mercado francês continua a tendência de queda, ao registar uma diminuição de 11,9% no número de passageiros desembarcados e uma descida de 10,6% no número de passageiros embarcados.

Nos primeiros três meses do ano, verificou-se uma redução de 0,3% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais face ao mesmo período de 2025, totalizando 59.981 toneladas.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 77% do total, atingindo 46,2 mil toneladas, menos 1,4% relativamente aos três meses homólogos. No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio cresceu 3,6% nos meses de janeiro a março.