Turismo de Portugal tem 20 bolsas para “qualificar” jovens até aos 35 anos

O Turismo de Portugal anunciou esta quinta-feira que vai reforçar a terceira edição da Bolsa Luís Patrão ao duplicar o número de bolsas e a dotação total do programa. Em 2026, serão atribuídas 20 bolsas (contra 10 nas edições anteriores) e o investimento total sobe de 500 mil euros para um milhão de euros.

O programa continua a integrar duas tipologias de apoio: dez bolsas para licenciatura, pós-graduação, mestrado ou MBA e dez bolsas para formação profissional especializada. Cada bolseiro pode receber até 50 mil euros, incluindo apoio à formação e custos de vida associados.

“Com o reforço da Bolsa na sua terceira edição, o Turismo de Portugal reafirma a aposta na qualificação e valorização do capital humano enquanto eixo estratégico para o futuro do setor“, diz o presidente do Turismo de Portugal, citado em comunicado.

“Ao proporcionar a jovens de elevado potencial acesso a formação de excelência, em Portugal e no estrangeiro, esta iniciativa contribui para preparar profissionais capazes de pensar, inovar e liderar um turismo mais competitivo, sustentável e inclusivo”, sublinha Carlos Abade.

Com o reforço da Bolsa na sua terceira edição, o Turismo de Portugal reafirma a aposta na qualificação e valorização do capital humano enquanto eixo estratégico para o futuro do setor. Carlos Abade Presidente do Turismo de Portugal

Dirigida a jovens até aos 35 anos com percursos de formação académica ou técnico-profissional, a iniciativa mantém o objetivo de promover a qualificação de excelência no setor do turismo e de alargar o acesso a formação diferenciada, em Portugal e no estrangeiro.

As candidaturas decorrem entre 14 de maio e 12 de junho de 2026 e serão avaliadas por um júri independente com perfis académicos e científicos.

O Turismo de Portugal recorda que, nas duas edições anteriores, o programa apoiou 20 jovens de várias regiões do país, permitindo o desenvolvimento de competências estratégicas em áreas como gestão, inovação, sustentabilidade, liderança e internacionalização.