Universidade do Porto e empresários lançam escola UPorto4Life. Custou 11,1 milhões

Num investimento de 11,1 milhões de euros é esta sexta-feira inaugurada a escola de formação ao longo da vida “UPorto4Life” no agora requalificado edifício Abel Salazar da Universidade do Porto. Esta escola será maioritariamente detida por empresas, associações empresariais e ordens profissionais, num modelo de gestão que inclui a instituição de ensino superior, semelhante ao da Porto Business School. Serão disponibilizados mais de 200 cursos e pós-graduações.

“O modelo estatutário da UPorto4Life é muito semelhante ao da Porto Business School, a escola de gestão executiva da Universidade do Porto, com ligação à comunidade empresarial e à sociedade”, explica José Castro Lopes, pró-reitor para a Formação, Organização Académica, Saúde e Bem-Estar, citado num comunicado.

A escola UPorto4Life surge no âmbito do Programa Impulso Adulto, e será gerida por uma associação privada sem fins lucrativos constituída por empresas, associações empresariais e ordens profissionais (51%) e pela Universidade do Porto (49%). Esta instituição de ensino assegura a gestão do projeto e a sua direção científica.

A requalificação do imóvel, que é inaugurado esta sexta-feira pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, custou 11,1 milhões de euros, dos quais 6,2 milhões são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 2,5 milhões pelo programa Norte 2030, e os restantes 2,4 milhões são comparticipados pela Universidade do Porto.

O renovado Edifício Abel Salazar vai acolher cursos de todas as faculdades destinados a profissionais que pretendam reciclar conhecimentos ou credenciar competências. Os primeiros cursos nas áreas da Saúde, Ciências e Engenharia arrancam já no último trimestre deste ano. As formações serão ministradas por todas as faculdades e escolas da universidade no Edifício Abel Salazar, junto à Reitoria da Universidade, cuja requalificação o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, inaugura esta sexta-feira.

“É essencial que em Portugal se crie o hábito de regressar à universidade a meio das carreiras profissionais, para atualizar conhecimentos e renovar as certificações que os diversos ramos de atividades exigem”, começa por afirmar o reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, citado num comunicado.

“Para além de permitir que os profissionais se atualizem nas áreas em que se licenciaram, a UPorto4Life vai também permitir-lhes entrarem em áreas de conhecimento novas para eles, muitas delas importantes para se manterem competitivos no mercado e entrarem em novas carreiras”, clarifica o reitor.

Segundo a UPorto, “dois terços do edifício Abel Salazar destinam-se à formação transdisciplinar e não conferente de grau e à formação contínua e ao longo da vida, nomeadamente os cursos financiados pelo programa Impulso Adultos”.

É essencial que em Portugal se crie o hábito de regressar à universidade a meio das carreiras profissionais, para atualizar conhecimentos e renovar as certificações que os diversos ramos de atividades exigem. António de Sousa Pereira Reitor da Universidade do Porto

Já a outra parcela do edifício, gerida pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da U.Porto (ICBAS) estará vocacionada para o ensino e formação em saúde humana, animal e ambiental. Dispõe de quatro anfiteatros de apoio ao ensino clínico e à realização de eventos científicos, um biobanco e um centro de simulação médica avançada, que funcionam em articulação com o Hospital de Santo António.

Além das áreas administrativas e de reunião, o edifício Abel Salazar dispõe ainda de um auditório com capacidade para 400 lugares que acolherá eventos de média dimensão. Do projeto de obra fazem ainda parte anfiteatros com mais de 80 lugares cada, sete salas de aula de grande dimensão e dez de média dimensão (25 a 30 lugares).

Neste histórico edifício da Universidade do Porto funcionaram no último século as faculdades de Medicina, de Letras, de Ciências, de Desporto, e, mais recentemente, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.