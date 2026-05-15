⛽Gasolina vai subir, mas gasóleo desce na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão ter um comportamento diferenciado na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer um cêntimo, enquanto a gasolina deverá subir quatro cêntimos, de acordo com os dados do ACP.

Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira, quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana.

Esta semana, o gasóleo desceu seis cêntimos e a gasolina 1,1 cêntimos, tendo em conta a diminuição do desconto extraordinário do ISP em 1,47 cêntimos no gasóleo e 0,21 cêntimos na gasolina, para “seis cêntimos e 4,9 cêntimos, respetivamente. O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. O diesel já regista um aumento acumulado é de 33,8 cêntimos e a gasolina de 27,6 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 3,62% para os 109,61 dólares por barril e caminham para uma subida semanal de 7,94%, tendo em conta a falta de progressos na frente diplomática no Médio Oriente. Além disso, estão a reaparecer sinais de escalada da tensão depois dos comentários de Donald Trump durante a visita à China, exprimindo frustração com o Irão.

Além disso, as perturbações no estreito de Ormuz persistem agravando os preços da energia. “Os recentes incidentes marítimos, incluindo o naufrágio de um cargueiro indiano sublinha a capacidade do Irão de implementar o bloqueio, demonstrando que o caminho diplomático é a única solução para esta perturbação”, diz Samer Hasn, analista de mercados na XS.com, numa nota enviada ao ECO.