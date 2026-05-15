5 coisas que vão marcar o dia

O INE divulga dados sobre salários e turismo no primeiro trimestre. A DBRS avalia o rating de Portugal. Trump encerra visita à China. Kevin Warsh toma posse como novo presidente da Reserva Federal e a Semapa e a Digi Communications apresentam resultados ao mercado.

Quanto ganham os trabalhadores portugueses?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta sexta-feira as Estatísticas do Emprego relativas à remuneração bruta mensal média por trabalhador no primeiro trimestre de 2026. No quarto trimestre de 2025, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 5,1% face ao período homólogo do ano anterior. O INE divulga também as estatísticas da atividade turística do primeiro trimestre de 2026.

DBRS avalia rating de Portugal

A agência de notação financeira canadiana DBRS Morningstar procede esta sexta-feira à revisão do rating de Portugal. A avaliação é acompanhada de perto pelos mercados e pelo Governo por poder influenciar o custo de financiamento da dívida pública e o sentimento dos investidores internacionais num momento em que a Europa mantém atenção à trajetória orçamental dos países da zona euro. Em março, a agência previa um crescimento de 2,1% do PIB português em 2026.

Trump encerra visita à China

Donald Trump conclui esta sexta-feira a sua visita de três dias à China, que começou a 13 de maio para uma cimeira com o Presidente Xi Jinping. A agenda bilateral abrangeu temas como o comércio internacional e o conflito no Irão. Pequim já deixou claro que a venda de armas norte-americanas a Taiwan é uma das suas prioridades na mesa de negociações. Neste último dia, os dois líderes partilham um chá seguido de um almoço de trabalho, antes de o Presidente norte-americano regressar a Washington. Esta trata-se da primeira deslocação de um Presidente norte-americano ao país desde a visita do próprio Trump em novembro de 2017.

Sai Powell, entra Warsh na liderança da Fed

Jerome Powell deixa esta sexta-feira de ser presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana. O seu sucessor, Kevin Warsh, foi confirmado pelo Senado a 13 de maio. Warsh é visto como mais alinhado com Trump, que tem exigido cortes nas taxas de juro, mas assume o cargo numa altura em que as pressões inflacionistas se intensificam devido à guerra entre os EUA e Israel no Irão. Powell irá, no entanto, permanecer no conselho da Fed como governador até 2028.

Semapa e Digi apresentam resultados trimestrais

A Semapa divulga esta sexta-feira os resultados do primeiro trimestre de 2026, depois de em dezembro do ano passado a empresa ter assinado um acordo vinculativo relativo à venda à espanhola Cementos Molins da totalidade do capital social que detém na Secil. No ano passado, ao lucros da empresa caíram 32,7%, para 156,6 milhões de euros, com a quebra do negócio da pasta e papel.

Também esta sexta-feira, a Digi Communications publica os resultados do primeiro trimestre de 2026. No mercado português, terminou o primeiro ano completo de atividade comercial com 471 mil números móveis e 159 mil clientes de serviço de Internet.