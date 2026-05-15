Afinal, dupla autenticação no portal da Segurança Social só é obrigatória a partir de amanhã

A dupla autenticação no portal da Segurança Social só vai (mesmo) ficar obrigatória a partir deste sábado. Os constrangimentos na receção dos códigos para aceder à Segurança Social Direta (SSD) durante esta semana levaram a que a obrigatoriedade de Autenticação de dois Fatores (2FA), que estava prevista para 12 de maio, passasse para 16 de maio.

“Pode continuar a aceder ao Portal da Segurança Social até 2026/05/16 sem confirmar os seus contactos. Caso não o faça, após essa data, será obrigatória a ativação da autenticação de dois fatores”, lê-se no ecrã de um utilizador que ainda não ativou a 2FA. “O Portal da Segurança Social irá passar a utilizar a autenticação de dois fatores. Por motivos de segurança é necessário confirmar os seus contactos para ativar a autenticação de dois fatores”, informa o portal.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, explica que “não é bem uma prorrogação”. “É apenas entrar em vigor mais tarde para permitir que ainda esta semana se criem subcontas, se tire a chave móvel aplicacional, para não criar constrangimentos com o duplo fator”, porque “existiram problemas para criação de subcontas, os códigos não vinham devolvidos no final da semana passada e esta segunda-feira, que seria o seria o último dia antes do fator de dupla autenticação ser obrigatório”.

Assim, será possível efetuar o pedido da 2FA até às 23h59 do dia 15 de maio de 2026. A partir daí, o acesso ao portal online da Segurança Social passará a exigir obrigatoriamente de dupla autenticação (utilizador, palavra-passe e código por telemóvel ou e-mail para todos os utilizadores que se autentiquem com NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a sua password. Quem tem e utiliza a Chave Móvel Digital (CMD) pode manter esse processo.

Em relação às IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas, obrigadas a apresentar as contas anuais de 2025 até ao próximo dia 31, a bastonária Paula Franco admitiu que “ainda não se consegue fazer pelas subcontas. O tema está a ser tratado e a indicação que temos é que a partir de dia 15 será possível fazê-lo”, afirmou a líder da OCC, na reunião semanal com os contabilistas.

Para a entidade liderada por Pedro Corte Real, a configuração do 2FA faz com que o cidadão ou financeiro da empresa deixe “de estar dependente da memorização do NISS para aceder aos serviços online, tornando o processo de entrada no portal mais prático, rápido e memorizável”. Segundo a Segurança Social, a introdução desta camada extra de segurança pretende impedir acessos indevidos às contas, mesmo nos casos em que terceiros saibam qual é a sua palavra-passe.