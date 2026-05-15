Agência criativa Nossa ‘entra em campo’ com Nossa Sports

A unidade será liderada por Miguel Guerra. O objetivo é reforçar o compromisso da agência criativa Nossa em colocar o desporto a funcionar como um sistema, ligando pessoas, marcas e instituições.

A agência criativa Nossa criou uma nova unidade de negócio dedicada ao ecossistema desportivo nacional, a Nossa Sports. O objetivo é ligar marcas, atletas e entidades desportivas “onde realmente importa”, sendo esta a assinatura escolhida pela agência para a proposta de valor que pretende implementar.

De forma a contribuir para uma maior profissionalização do setor, Miguel Guerra foi ‘convocado’ a liderar a unidade. A sua missão será liderar o processo de transformação deste ecossistema social onde as marcas desempenham um papel central, uma necessidade identificada também pelo histórico e ligação que os sócios da Nossa — Duarte Durão, Nuno Cardoso e Vasco Teixeira-Pinto — têm ao desporto, explica a agência, em comunicado.

Miguel Guerra tem uma vasta experiência em patrocínios, eventos e parcerias estratégicas. Liderou durante quase uma década a área de patrocínios e eventos da Meo, tendo sido também brand manager na Zon — atualmente Nos. Geriu marcas com um papel importante na área de patrocínios desportivos, patrocínios dos três grandes do futebol, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nas várias competições europeias e mundiais, e grandes eventos de surf em Portugal, a Liga Meo Surf. Entre apoios a atletas que geriu destacam-se Miguel Oliveira, João Sousa, Armindo Araújo, Frederico “Kikas” Morais, Jéssica Silva, Diogo Ribeiro entre outros.

“A Nossa Sports nasce da identificação de um desalinhamento recorrente entre marcas interessadas em investir no desporto e estruturas desportivas que nem sempre dispõem de modelos estratégicos e sustentáveis para esse relacionamento. A unidade pretende assim responder a essa lacuna através de uma abordagem integrada e de longo prazo”, justifica a agência.

A nova unidade de negócio irá trabalhar com três públicos principais — marcas, atletas e entidades desportivas. No caso das marcas, o foco estará na definição de estratégias de patrocínio alinhadas com objetivos de negócio. Para os atletas, a unidade propõe apoiar a construção de carreiras sustentáveis, incluindo gestão de imagem e ativação de parcerias. Já no caso de clubes, federações e organizadores, o objetivo passa pela valorização de ativos, definição de modelos de receita e estruturação de propostas comerciais.

Duarte Durão, CEO da Nossa, sublinha que “o desporto é uma força social transversal, com impacto emocional, económico e cultural”, acrescentando que a nova unidade procura trazer mais estratégia, estrutura e consistência à relação entre marcas e o desporto. “Temos uma proposta de valor inequívoca para os três pilares do ecossistema, marcas, atletas e entidades. Identificamos esta necessidade de mercado e, após algumas experiências bem-sucedidas, quisemos dotar esta nova unidade de maior capacidade, conhecimento e experiência, a começar pela equipa que se juntou ao projeto”, explica.

Para Miguel Guerra, managing partner da Nossa Sports , existe em Portugal “talento, ativos e vontade de fazer mais no desporto, mas nem sempre acompanhados por uma estratégia clara e consistente, o que leva à perda de oportunidades de valorização. A Nossa Sports parte da convicção de que o desporto é pertença, identidade, comunidade e cultura em tempo real que, quando é bem estruturada, pode gerar valor emocional, económico e cultural de forma contínua e sustentável”.

A Nossa Sports quer assentar em princípios como a clareza, consistência e responsabilidade, procurando medir o impacto das iniciativas desenvolvidas e assegurar continuidade nos projetos apoiados.