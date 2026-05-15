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Agência criativa Nossa ‘entra em campo’ com Nossa Sports

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A unidade será liderada por Miguel Guerra. O objetivo é reforçar o compromisso da agência criativa Nossa em colocar o desporto a funcionar como um sistema, ligando pessoas, marcas e instituições.

A agência criativa Nossa criou uma nova unidade de negócio dedicada ao ecossistema desportivo nacional, a Nossa Sports. O objetivo é ligar marcas, atletas e entidades desportivas “onde realmente importa”, sendo esta a assinatura escolhida pela agência para a proposta de valor que pretende implementar.

De forma a contribuir para uma maior profissionalização do setor, Miguel Guerra foi ‘convocado’ a liderar a unidade. A sua missão será liderar o processo de transformação deste ecossistema social onde as marcas desempenham um papel central, uma necessidade identificada também pelo histórico e ligação que os sócios da Nossa — Duarte Durão, Nuno Cardoso e Vasco Teixeira-Pinto — têm ao desporto, explica a agência, em comunicado.

Miguel Guerra tem uma vasta experiência em patrocínios, eventos e parcerias estratégicas. Liderou durante quase uma década a área de patrocínios e eventos da Meo, tendo sido também brand manager na Zon — atualmente Nos. Geriu marcas com um papel importante na área de patrocínios desportivos, patrocínios dos três grandes do futebol, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nas várias competições europeias e mundiais, e grandes eventos de surf em Portugal, a Liga Meo Surf. Entre apoios a atletas que geriu destacam-se Miguel Oliveira, João Sousa, Armindo Araújo, Frederico “Kikas” Morais, Jéssica Silva, Diogo Ribeiro entre outros.

A Nossa Sports nasce da identificação de um desalinhamento recorrente entre marcas interessadas em investir no desporto e estruturas desportivas que nem sempre dispõem de modelos estratégicos e sustentáveis para esse relacionamento. A unidade pretende assim responder a essa lacuna através de uma abordagem integrada e de longo prazo”, justifica a agência.

A nova unidade de negócio irá trabalhar com três públicos principais — marcas, atletas e entidades desportivas. No caso das marcas, o foco estará na definição de estratégias de patrocínio alinhadas com objetivos de negócio. Para os atletas, a unidade propõe apoiar a construção de carreiras sustentáveis, incluindo gestão de imagem e ativação de parcerias. Já no caso de clubes, federações e organizadores, o objetivo passa pela valorização de ativos, definição de modelos de receita e estruturação de propostas comerciais.

Duarte Durão, CEO da Nossa, sublinha que “o desporto é uma força social transversal, com impacto emocional, económico e cultural”, acrescentando que a nova unidade procura trazer mais estratégia, estrutura e consistência à relação entre marcas e o desporto. “Temos uma proposta de valor inequívoca para os três pilares do ecossistema, marcas, atletas e entidades. Identificamos esta necessidade de mercado e, após algumas experiências bem-sucedidas, quisemos dotar esta nova unidade de maior capacidade, conhecimento e experiência, a começar pela equipa que se juntou ao projeto”, explica.

Para Miguel Guerra, managing partner da Nossa Sports , existe em Portugal “talento, ativos e vontade de fazer mais no desporto, mas nem sempre acompanhados por uma estratégia clara e consistente, o que leva à perda de oportunidades de valorização. A Nossa Sports parte da convicção de que o desporto é pertença, identidade, comunidade e cultura em tempo real que, quando é bem estruturada, pode gerar valor emocional, económico e cultural de forma contínua e sustentável”.

A Nossa Sports quer assentar em princípios como a clareza, consistência e responsabilidade, procurando medir o impacto das iniciativas desenvolvidas e assegurar continuidade nos projetos apoiados.

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