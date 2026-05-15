As cinco grandes superestrelas femininas que dominam a nova indústria pop global: Taylor Swift, Karol G, Dua Lipa, Rosalía e Aitana
Taylor Swift, Karol G, Dua Lipa, Rosalía e Aitana simbolizam a ascensão de uma nova geração de superestrelas femininas com capacidade de mobilização global e forte impacto económico e cultural.
A indústria musical internacional está a passar por uma transformação histórica marcada pela crescente liderança de grandes artistas femininas que dominam simultaneamente o streaming, as redes sociais, as digressões mundiais e o negócio global do entretenimento.
O fenómeno acelerou nos últimos anos com o crescimento recorde das digressões internacionais e o boom do consumo musical nas plataformas digitais. Taylor Swift continua a liderar o mercado mundial como a artista feminina mais ouvida e seguida do planeta, enquanto Karol G consolidou a liderança global da música latina feminina ao preencher estádios na América e na Europa.
Ao mesmo tempo, Dua Lipa mantém uma das marcas pop mais fortes da indústria internacional graças à sua enorme capacidade comercial e posicionamento global, enquanto Rosalía transformou a perceção internacional da música espanhola ao tornar-se um dos maiores ícones criativos europeus do pop contemporâneo.
A recente irrupção corresponde a Aitana. A artista espanhola já tem mais de 450.000 bilhetes vendidos para a sua ‘Cuarto Azul World Tour’, com vários concertos esgotados em poucas horas e números que já rivalizam com algumas das principais digressões internacionais femininas da atualidade.
A indústria acredita que esta liderança feminina está a redefinir completamente o negócio global do entretenimento. Os grandes artistas já não competem apenas na música, mas também na influência digital, moda, marcas, viralidade e capacidade de construir comunidades globais altamente ativas de seguidores.
A ascensão simultânea de Rosalía e Aitana confirma também o peso crescente de Espanha no novo mapa internacional do pop e a capacidade do mercado espanhol de exportar artistas femininas competitivas na vanguarda da indústria mundial.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
As cinco grandes superestrelas femininas que dominam a nova indústria pop global: Taylor Swift, Karol G, Dua Lipa, Rosalía e Aitana
{{ noCommentsLabel }}