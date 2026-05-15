Até abril vão ser postos a concurso 3,1 mil milhões do Portugal 2030

O Governo prevê lançar 211 concursos entre maio deste ano e abril do próximo ano no âmbito dos programas Portugal 2030 (PT2030) e do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), com uma verba associada de 3,1 mil milhões de euros, de acordo com a atualização publicada no site do Portugal 2030.

Até ao final deste ano estão agora previstos 191 novos concursos, com um valor de 2,81 mil milhões de euros, o que representa 12% dos fundos do PT2030. Em 2025 o volume de fundos colocados a concurso rondou os cerca de 13,5 mil milhões de euros, valor que correspondeu a 64% do envelope financeiro global do PT2030.

O concurso para cursos profissionais para o ano letivo 2026/27, para escolas privadas e outras, do Pessoas 20230 é o que tem maior dotação 230 milhões de euros, seguido do aviso para inovação produtiva para territórios de baixa densidade e outros do Compete e todos os programas regionais do continente com 182,5 milhões. Deverão ser lançados a 1 junho e 29 de maio, respetivamente.

Em terceiro lugar surge outro concurso do Pessoas 2030 para estágios profissionais que será lançado a 1 de setembro com uma dotação de 144,5 milhões de euros.

Nos próximos 12 meses vão abrir mais concursos dos que estavam previstos para os 12 meses de 2026 – 171 concursos com 3,7 mil milhões de euros associados.