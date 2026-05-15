China pressiona cessar fogo no Irão e reabertura de Ormuz

A China apela a um cessar‑fogo completo no Médio Oriente e à reabertura do estreito de Ormuz “o mais rapidamente possível”, à margem da cimeira entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump. “As vias marítimas devem ser reabertas o mais rapidamente possível, como exige a comunidade internacional (…) Um cessar‑fogo global e duradouro deve ser instaurado o mais rapidamente possível”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em comunicado. “Esta guerra, que nunca deveria ter ocorrido, não tem qualquer razão para continuar”, acrescentou.

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