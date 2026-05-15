Direto China pressiona cessar fogo no Irão e reabertura de Ormuz
"Esta guerra, que nunca deveria ter ocorrido, não tem qualquer razão para continuar", adverte Pequim, que pede reabertura do estreito de Ormuz "o mais rapidamente possível".
A China apela a um cessar‑fogo completo no Médio Oriente e à reabertura do estreito de Ormuz “o mais rapidamente possível”, à margem da cimeira entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump. “As vias marítimas devem ser reabertas o mais rapidamente possível, como exige a comunidade internacional (…) Um cessar‑fogo global e duradouro deve ser instaurado o mais rapidamente possível”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em comunicado. “Esta guerra, que nunca deveria ter ocorrido, não tem qualquer razão para continuar”, acrescentou.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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