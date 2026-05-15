Empresas

Confederação das PME alerta que IVA de 23% na restauração vai provocar “mais falências e desemprego”

Confederação Portuguesa das Micro e PME acusa o Governo de “falta de respeito” por querer aplicar IVA de 23% na restauração e alerta para a destruição de emprego num setor já “frágil”.

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) criticou esta sexta-feira a intenção do Governo de voltar a aplicar a taxa máxima de IVA de 23% à restauração, considerando que a medida representa uma “falta de respeito” pelos empresários e trabalhadores do setor e poderá agravar a crise já vivida pelas empresas.

Em comunicado, a associação liderada por Jorge Pisco rejeita essa “intenção de regresso a um passado que destrói restaurantes, alimenta desemprego e faz perder identidade gastronómica“, depois de o ministro das Finanças ter admitido essa possibilidade na quarta-feira, na Assembleia da República.

A confederação alerta que o setor atravessa uma “crise estrutural”, marcada pelo aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis e dos custos de produção, ao mesmo tempo que as famílias enfrentam perda de rendimento.

“É nesta realidade que o Governo tem a intenção de tirar forças a uma já anémica restauração, defendendo o aumento da taxa de IVA para 23%”, refere a CPPME.

A organização recorda ainda que, em 2025, milhares de operadores da restauração foram à falência, apesar da taxa intermédia de 13% aplicada à componente alimentar, considerando que esse cenário “foi um aviso à fragilidade do setor”.

A CPPME lembra também que, em janeiro deste ano, o ministro da Economia reconheceu a importância da restauração para o emprego e prometeu medidas de apoio urgentes, incluindo a antecipação, através do Turismo de Portugal, de verbas destinadas ao pagamento de dívidas à banca. No entanto, em abril, Castro Almeida justificou o atrasou e avisou a restauração que as “tempestades vieram alterar as prioridades”.

Perante este contexto, a CPPME considera que o eventual aumento do IVA irá provocar “mais falências e mais desemprego”, sobretudo entre as micro, pequenas e médias empresas ligadas à restauração tradicional.

No comunicado, a organização defende ainda a aplicação da taxa reduzida de IVA à restauração na componente alimentar e reitera a necessidade de aplicar a taxa de 13% às bebidas não alcoólicas e não gaseificadas, medida aprovada no Orçamento do Estado de 2018, mas que, segundo a CPPME, continua por implementar.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Confederação das PME alerta que IVA de 23% na restauração vai provocar “mais falências e desemprego”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sarmento desafia partidos a subirem IVA na restauração

Ânia Ataíde,

Miranda Sarmento considera medida de redução do IVA da restauração para 13%, em 2026, foi "erro crasso" e "populista", colocando o ónus nos partidos para apresentar proposta de reversão.

1