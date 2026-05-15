DBRS mantém rating e melhora perspetiva de Portugal para positiva

Na segunda avaliação deste ano, a agência canadiana DBRS decidiu, esta sexta-feira, não tocar no rating de Portugal em ‘A (elevado)’, mas melhorar a perspetiva (outlook) de estável para positiva. As tempestades no início do ano e uma nova escalada do conflito no Médio Oriente representam “riscos consideráveis” para o país, mas a DBRS prefere valorizar as finanças públicas portuguesas.

Na nota à imprensa, a agência salienta que Portugal registou “o terceiro excedente orçamental consecutivo em 2025 (0,7% do PIB), superando as expectativas” e que a dívida pública ficou abaixo dos 90% do PIB, “pela primeira vez desde 2009 e está a caminho de ficar abaixo da média da zona euro este ano pela primeira vez desde 2004”.

Em janeiro deste ano, a DBRS já tinha mantido inalterada a notação da dívida soberana. Aliás, a última vez que a agência canadiana mexeu no rating da dívida portuguesa, ao subir para ‘A elevado’, foi em janeiro de 2025.

Este ano, Portugal continua a ter avaliações favoráveis das agências de rating. No final de fevereiro, a S&P elevou o outlook do país para positivo. Também a Fitch melhorou, em março, a perspetiva da dívida soberana para positiva.

No ano passado, dívida portuguesa consolidou a nota ‘A’ nos mercados internacionais. Só a agência Moody’s decidiu não mexer nem na classificação, nem no outlook. No próximo dia 22 de maio será esta a agência a reavaliar o rating do país.