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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 83 milhões de euros

  • ECO
  • 20:19

O jackpot desta sexta-feira é de 83 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio na semana anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 83 milhões de euros, decorreu sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 15 de maio:

Números: 3, 10, 38, 41 e 43

Estrelas: 2 e 9

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