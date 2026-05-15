Europa precisa de 475 mil milhões de euros para concluir a implementação do 5G e recuperar a liderança digital

Parte desta lacuna está concentrada em áreas diretamente ligadas à resiliência tecnológica. Cerca de metade, cerca de 104 mil milhões de euros, seriam necessárias para estender o 5G aos principais corredores de transporte, enquanto outros 35 mil milhões seriam usados para alcançar a cobertura total da população.

A análise detalha ainda que seriam necessários 38.000 milhões de euros para reforçar a resiliência das redes e mais 28.000 milhões para permitir serviços baseados em inteligência artificial. “O 5G avançado não é apenas uma melhoria de velocidade para o consumidor, mas uma infraestrutura essencial para a indústria, defesa, mobilidade e serviços digitais de próxima geração”, sublinha o relatório.

Na Europa, a implementação do 5G autónomo, que inclui redes privadas, computação de ponta e conectividade por satélite, mal atinge 2% da população, comparado com 80% na China e cerca de 50% na Índia. Esta situação destaca a necessidade de acelerar o investimento em tecnologias críticas para garantir a autonomia tecnológica do continente.

LACUNA DE INVESTIMENTO

A dependência tecnológica da Europa tem sido alvo de debate, especialmente após um relatório no Financial Times que analisa como a vida diária no continente mudaria se não houvesse acesso a serviços digitais dos EUA como o Gmail, Google Maps ou Facebook. Segundo a GSMA, a autonomia tecnológica requer não só alternativas a estas aplicações, mas também o desenvolvimento de infraestruturas críticas.

A Telefónica, uma das principais empresas de telecomunicações da Europa, lidera iniciativas nesta área. A empresa anunciou projetos em áreas como cloud, computação de borda, 5G crítico, satélites, drones, cibersegurança e tecnologias quânticas para reforçar as capacidades estratégicas da Europa num momento de crescente preocupação com a sua dependência tecnológica.

Entre os principais projetos está o EURO-3C, um consórcio promovido em conjunto com a Comissão Europeia e que reúne mais de 70 entidades no continente. Este projeto visa implementar uma infraestrutura federada de telecomunicações, edge, cloud e inteligência artificial com mais de 70 nós em 13 países europeus, direcionada a setores-chave como transportes, energia, saúde e segurança pública.

Além disso, a Telefónica participou em mais de 15 exercícios operacionais críticos de conectividade no âmbito da NATO. Estas redes privadas e seguras são essenciais para operar em cenários sem conectividade convencional ou onde esta possa ser comprometida. Também assinou um acordo com a Sateliot para expandir a cobertura em áreas remotas e marítimas, apoiando serviços críticos de segurança e defesa.

TECNOLOGIA QUÂNTICA E RESILIÊNCIA

O projeto Quantum Telco, anunciado pela Telefónica, procura ajudar as empresas a migrar para padrões resistentes a futuras ameaças quânticas. Este avanço contribui para o debate europeu sobre inteligência artificial, que levanta a necessidade de gigafábricas de IA para fornecer ao continente maior capacidade computacional e avançar redes avançadas, centros de dados eficientes e cibersegurança.

A Europa continua a ficar atrás dos EUA e da China em escala, capacidade computacional, desenvolvimento de chips e distribuição global. Embora existam intervenientes relevantes como a Mistral no campo da inteligência artificial, o continente ainda enfrenta desafios significativos para alcançar líderes mundiais.

A resiliência tecnológica europeia, segundo o relatório da GSMA, não será construída apenas com novas aplicações, mas com redes capazes de operar em situações de crise, processar dados próximos do território, proteger comunicações sensíveis e ligar setores estratégicos em ambientes complexos.

PROPOSTAS REGULATÓRIAS

O relatório propõe três alavancas-chave para incentivar o investimento em tecnologia: favorecer uma maior consolidação nos mercados, avançar para uma gestão mais eficiente do espetro e corrigir as assimetrias regulatórias que limitam o crescimento das receitas dos operadores.

Um quadro regulatório mais equilibrado entre os intervenientes do ecossistema digital desbloquearia novos investimentos em redes, melhoraria a competitividade do setor e aceleraria a inovação tecnológica na Europa. Segundo a GSMA, isto é essencial para que o continente recupere a sua liderança digital e garanta a sua soberania tecnológica perante as potências mundiais.