Grupo israelita abre escritório no Porto com cinco empreendimentos de 80 milhões em carteira

O grupo israelita Youropa vai inaugurar esta sexta-feira um novo escritório no Porto, na zona da Boavista, que apresenta como um reforço da aposta estratégica da empresa no mercado imobiliário do norte do país.

Atualmente, a empresa conta com cinco empreendimentos próprios em fase de construção ou entrega, num valor global de vendas de 80 milhões de euros, além de sete projetos em comercialização e mais de 100 unidades disponíveis para revenda e arrendamento.

Localizado na Avenida da Boavista, o novo espaço assinala uma nova etapa no crescimento da Youropa em Portugal, numa fase em que a empresa acompanha várias operações de desenvolvimento e comercialização imobiliária em diferentes etapas do ciclo do setor — da promoção própria à gestão comercial de projetos residenciais de referência.

“A abertura deste escritório representa mais do que uma nova morada. É a consolidação da nossa visão de longo prazo para o mercado português e o reflexo da confiança que temos no Porto e na sua capacidade de atrair investimento, residentes e novos projetos urbanos”, afirma Amir Talmi, CEO e fundador da Youropa, citado em comunicado.

A abertura deste escritório representa mais do que uma nova morada. É a consolidação da nossa visão de longo prazo para o mercado português e o reflexo da confiança que temos no Porto e na sua capacidade de atrair investimento, residentes e novos projetos urbanos. Amir Talmi CEO e fundador da Youropa

Só em 2026 diz já ter concluído e entrega seis projetos — próprios e de outros promotores –, num total superior a 150 unidades. Até ao final do ano, a Youropa prevê entregar mais oito projetos, alcançando um total superior a 280 unidades entregues em 2026.

Na mesma nota enviada às redações, o grupo estima ainda assegurar mais de 30 milhões de euros em financiamentos até ao final do ano.