Grupo RTP estreia-se no Pod_Scope com pouco mais de um milhão de downloads em abril

A Impresa manteve-se o publisher com o maior número de downloads em podcasts durante o mês de abril, seguido pelo Observador, Grupo Renascença Media e Bauer Media.

O grupo RTP fez a sua estreia em abril no ranking Pod_Scope, serviço da Marktest para a medição técnica, auditada e independente dos podcasts produzidos em Portugal. Numa entrevista recente ao +M, Manuel Monteiro, diretor de Estudos de Meios da Marktest, perspetivava que, além da RTP, “2026 trará crescimento noutros grupos de media, aumentando o interesse no Pod_Scope“.

Neste seu primeiro mês de medição, o serviço público alcançou 1,09 milhões de downloads, posicionando-se no quinto e último lugar da lista de publishers. Durante o mês de abril, registou-se um total de 12,21 milhões de downloads entre os cinco grupos auditados.

O grupo Impresa mantém a liderança em downloads mensais — 4,37 milhões –, semanais — 874 mil — e listeners semanais — 478 mil. O Observador, com 3,36 milhões de downloads mensais, ultrapassou o Grupo Renascença Multimédia, que obteve 1,81 milhões — uma inversão face a março, quando os dois publishers tinham trocado de posição. A Bauer Media mantém-se no quarto lugar, com 1,59 milhões de downloads. Esta ordenação mantém-se tanto nos downloads semanais como nos listeners semanais.

Analisando por marcas, e depois de ter sido ultrapassado pela Renascença no mês anterior, o Observador volta a ocupar o lugar cimeiro, com cerca de 3,36 milhões de downloads mensais. A Renascença, por sua vez, desce para o quarto lugar — 1,51 milhões. Entre os dois títulos encontram-se duas marcas da Impresa, o Expresso — em segundo lugar com 1,83 milhões –, e a SIC Notícias — em terceiro com 1,79 milhões. Num ranking agora composto por 23 marcas, a RTP Antena 1 surge na sétima posição — 531 mil downloads mensais –, sendo a primeira menção do grupo RTP na lista.

Mesmo com um universo maior de concorrentes, o “top 3” — Observador, Expresso e SIC Notícias — concentra a maioria da quota de mercado, representando 57,15% dos downloads entre as marcas analisadas.

No que toca aos listeners semanais — dispositivos/apps conectados à internet que efetuaram downloads de podcasts entre 30 de março e 3 de maio –, o Observador regressa igualmente à liderança, com cerca de 294 mil. Seguem-se a SIC Notícias — 228,4 mil — e o Expresso — 227,7 mil. A Renascença cai do segundo para o quarto posto — 117 mil.

O Grupo RTP estreia-se nesta métrica na sétima posição, com a RTP Antena 3 a alcançar cerca de 49,5 mil listeners. No mês passado, recorde-se, o pódio era ocupado por Renascença, Observador e Expresso, por esta ordem.

Nos formatos individuais, o “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, manteve a liderança com o maior número de downloads mensais, apesar de não terem sido lançados novos episódios no período em análise. Em segundo lugar surge “Contas-Poupança” — SIC Notícias –, seguido por “O Homem que Mordeu o Cão” — Rádio Comercial. Em conjunto, estes três títulos representaram 14,15% de todo o consumo deste formato nos grupos auditados. O primeiro podcast do grupo RTP a figurar na tabela é o “Portugalex”, da RTP Antena 1, que entra diretamente para a 22.ª posição.

Recorde-se que, em breve, irão existir mais novidades. Na mesma entrevista ao +M, Manuel Monteiro revelou a existência de “planos para evoluir o próprio Pod_Scope”, passando da atual contagem técnica (downloads e listeners/equipamentos) para uma medição de audiências efetiva, com “quantificação e perfil sociodemográfico dos ouvintes”, embora não tenha avançado com datas.

A inclusão de videocasts não está prevista a curto prazo, “mas a dinâmica no digital é muito grande, tanto tecnicamente como nos padrões de consumo, pelo que tudo pode mudar muito rapidamente”, concluiu ainda o responsável.