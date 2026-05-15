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Identidade da nova marca Arch da Teixeira Duarte desenvolvida pela Winicio

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O projeto foi desenvolvido de forma integrada pela agência Winicio, do conceito estratégico ao lançamento público.

A Winicio foi a agência criativa responsável pelo desenvolvimento do naming e da identidade gráfica da Arch, uma nova unidade de negócio da Teixeira Duarte, especializada em projetos de engenharia e construção até média dimensão.

O projeto foi desenvolvido de forma integrada pela agência, do conceito estratégico ao lançamento público, refletindo uma abordagem integral à construção da marca.

A criação do logótipo Arch parte diretamente do universo visual da Teixeira Duarte, estabelecendo uma ligação clara à marca-mãe. “O símbolo original, assente na ideia de estaca enquanto elemento natural e fundacional, foi desconstruído e reinterpretado, dando origem ao ‘a’ que marca o início da nova identidade. Este processo traduz, simultaneamente, continuidade e evolução, reforçando a solidez da herança da empresa, ao mesmo tempo que projeta uma nova ambição”, explica a agência.

A identidade desenvolvida para a Arch procura refletir os valores de precisão, rigor e confiança associados à engenharia e à construção, ao mesmo tempo que introduz uma linguagem contemporânea, flexível e adaptada a um segmento mais ágil e dinâmico”, acrescenta ainda.

Recorde-se que esta nova unidade de negócio foi criada pela construtora, de forma a reforçar a aposta nos segmentos residencial, industrial e retalho. A nova unidade de negócio conta com uma equipa própria e é liderada por Micael Rito, com uma longa carreira na empresa, onde desempenhava o cargo de gestor de projetos.

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