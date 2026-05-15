IGCP realiza na quarta-feira leilão de Bilhetes do Tesouro para encaixar até 1.500 milhões

O IGCP vai realizar na próxima quarta-feira um leilão da linha de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade em 2027 e montante indicativo entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.

“O IGCP [Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública] vai realizar no próximo dia 20 de maio, pelas 10:30, um leilão de linha de BT com maturidade em 21 de maio de 2027”, lê-se numa nota divulgada esta sexta-feira.

O montante indicativo é entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.