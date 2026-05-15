Investidor português promete 500 milhões para ficar com Azores Airlines

O novo processo para a alienação de pelo menos 51% da Azores Airlines, através de venda direta, em vez de concurso público, abriu o apetite de potenciais investidores, logo após o anúncio, em meados de março. Entre eles consta a ALM Investment Holding, sediada no Reino Unido, que é detida por um único acionista, António Moreira.

Segundo o Jornal de Negócios (acesso pago), a proposta que o empresário português apresentou às autoridades relevantes foi de 17 milhões de euros por 85% do capital da companhia aérea — à semelhança do valor que tinha sido posto em cima da mesa pelo consórcio Atlantic Connect Group no concurso público –, mas incluindo um compromisso para investir até 500 milhões de euros após haver uma reestruturação da dívida.

António Moreira admite, no entanto, a possibilidade de “reavaliar” a sua oferta depois de conhecer o caderno de encargos e atendendo à crise em que mergulhou a aviação nos últimos dois meses, devido à subida dos preços do jet fuel, desencadeada pelo conflito no Médio Oriente que, aliás, também está “a atrasar os financiamentos”.

O presidente do conselho de administração do Grupo SATA, Tiago Santos, adiantou esta semana que novo processo de venda da Azores Airlines está prestes a arrancar, tendo já “seis a oito interessados”. Entre eles a islandesa Icelandair e a Binter, companhia aérea das Canárias que assegura as obrigações de serviço público entre o Funchal e Porto Santo.