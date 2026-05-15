Negócios

LVMH vende Marc Jacobs em negócio de 850 milhões

 ECO,

O grupo de luxo negociou a venda da marca a uma sociedade entre WHP Global e G III Apparel Group. Marc Jacobs continuará como diretor criativo.

O grupo francês LVMH acordou vender a Marc Jacobs a uma sociedade entre a WHP Global e a G III Apparel Group, que estão a angariar até 850 milhões de dólares para financiar a operação, de acordo com a Reuters.

A venda encerra um capítulo de quase três décadas para a LVMH, após a aquisição de uma participação maioritária em 1997, o mesmo ano em que Marc Jacobs foi nomeado como primeiro diretor criativo da Louis Vuitton.

Numa mensagem publicada no Instagram, Marc Jacobs agradeceu a Bernard Arnault a parceria empresarial e falou sobre o que se avizinha. “Temo, detesto e também adoro a mudança”, começa. “Quando me reuni com Yehuda Shmidman, tornou-se absolutamente claro que o seu respeito, admiração, apreço e amor pela Casa que construímos eram genuínos e sinceros (e, quando digo nós, refiro-me a todos nós)”, diz, referindo-se ao CEO e fundador do grupo WHP Global. “Estarei para sempre grato a Bernard Arnault pelo seu apoio, pela sua confiança e pela fé que depositou em mim ao longo dos últimos 30 anos. Foi uma honra e um privilégio trabalhar ao lado da família Arnault e da LVMH”.

Com este negócio o maior conglomerado de luxo do mundo confirma que está a fazer um reajustamento do seu portefólio, como escreveu o ECO Avenida.

A WHP Global vai criar uma sociedade 50/50 com a G III para deter a propriedade intelectual da Marc Jacobs. Segundo um documento regulatório citado pela Reuters, cada uma das empresas poderá contribuir com até 425 milhões de dólares para financiar a aquisição.

A Marc Jacobs passará a integrar o seu portefólio de moda premium, que inclui Vera Wang, rag & bone e G STAR. A WHP Global disse que com este movimento, a empresa pretende elevar as vendas globais de retalho acima de 9,5 mil milhões de dólares. A G III detém marcas como Karl Lagerfeld e DKNY. Financiará o investimento com caixa e a sua linha de crédito rotativa, segundo a Reuters.

A transação deverá ficar concluída antes do final do ano, segundo as empresas.

Marc Jacobs, que fundou a marca em 1984, continuará como diretor criativo e responsável pela direção criativa e pelas coleções de passerelle. “Ao prosseguir o meu caminho como diretor criativo, quero expressar a minha dívida de gratidão a todas as equipas de pessoas apaixonadas, trabalhadoras, dedicadas, criativas e talentosas da Marc Jacobs International”, escreve. “Nunca descansámos à sombra dos nossos louros ou dos êxitos passados e sempre confiei nos meus instintos. Ao olhar para o futuro, permaneço aqui, no presente, com esperança e fé. Estou entusiasmado por trabalhar com Yehuda para escrevermos o nosso próximo capítulo promissor”.

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