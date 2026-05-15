Merz de “acordo” com Trump. Irão “tem de abrir o estreito de Ormuz” não deve “ter armas nucleares”

O chanceler alemão afirmou esta sexta-feira ter mantido “uma boa conversa telefónica” com o Presidente norte-americano, após as recentes tensões que levaram Donald Trump a anunciar a retirada de 5.000 soldados norte-americanos da Alemanha. “Tive uma boa conversa telefónica com Donald Trump após o seu regresso da China”, escreveu Friedrich Merz na rede social X, acrescentando que “os Estados Unidos e a Alemanha são parceiros sólidos no seio de uma NATO forte”.

“Estamos de acordo: o Irão tem agora de sentar-se à mesa das negociações. Tem de abrir o estreito de Ormuz. Teerão não deve deter armas nucleares”, escreveu Merz. “Também discutimos uma solução pacífica para a Ucrânia e coordenámos as nossas posições com vista à cimeira da NATO em Ancara”, nos próximos dias 07 e 08 de julho, acrescentou.

No início de maio, o líder republicano anunciou a retirada de cerca de 5.000 militares norte-americanos da Alemanha no prazo de um ano, ou seja, cerca de 15% do efetivo presente nesse país, uma medida tomada depois de Donald Trump ter manifestado o seu descontentamento com o chanceler alemão relativamente à guerra no Irão.

O anúncio de Trump surgiu após Merz ter afirmado, a 27 de abril, que “os americanos não tinham visivelmente qualquer estratégia” no Irão e que Teerão “estava a humilhar” Washington. Na mensagem publicada por Merz, o chanceler insiste nos pontos de acordo com Washington no conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irão.

Sob a liderança de Friedrich Merz, a Alemanha, primeira economia da UE e principal apoio militar da Ucrânia, lançou-se num importante reforço das suas forças armadas, a fim de fazer face a uma Rússia hostil e reduzir a dependência da defesa europeia em relação aos Estados Unidos.