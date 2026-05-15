Metro de Lisboa vai lançar novo concurso de 10,5 milhões para substituir e manter escadas rolantes

O Governo aprovou a reprogramação da despesa para a empreitada de substituição das escadas mecânicas das estações Alameda, Terreiro do Paço, Odivelas, Parque e Oriente, abrindo caminho ao lançamento de um novo concurso pelo Metropolitano de Lisboa. Investimento de 10,5 milhões aprovados, a que acresce o IVA, passa a incluir “as quatro escadas mecânicas da estação Parque e a manutenção dos equipamentos” no período de 2027 a 2031, refere a portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O Metropolitano de Lisboa tinha lançado um concurso em dezembro de 2025, com um prazo de execução de 542 dias contados (um ano e cinco meses) da data de início da vigência do contrato. Tendo em conta que ainda não avançou, essa circunstância “obrigava a uma reprogramação dos encargos plurianuais anteriormente autorizados”, refere o diploma.

O procedimento foi, no entanto, revisitado, tendo sido concluído que devia ser revisto “para responder de forma ampla aos interesses dos passageiros que diariamente utilizam a rede do metropolitano e consequentemente os meios mecânicos ao seu dispor”. Desse exercício resultou a inclusão das quatro escadas mecânicas da estação Parque e a manutenção dos equipamentos no período de 2007 a 2031.

A decisão de contratar foi, por isso, “revogada” de forma a incluir estas alterações. “Nessa medida, torna-se necessário lançar um novo concurso após correções às especificações”, explica a portaria, com a reprogramação dos encargos plurianuais anteriormente autorizados para um período de 53 meses, entre os anos de 2026 e 2031.

O Metropolitano de Lisboa adjudicou em dezembro à Kone Portugal o contrato de assistência técnica para manutenção completa e piquete de assistência às escadas mecânicas e elevadores das estações Baixa-Chiado e Aeroporto, abrangendo 22 escadas mecânicas e seis elevadores, pelo preço contratual de 5,99 milhões de euros.

Na altura, referiu que desde 2018 já foram investidos 22,5 milhões de euros na instalação, substituição e modernização de elevadores, escadas e tapetes mecânicos. O Metropolitano de Lisboa dispõe de 121 elevadores, 234 escadas mecânicas e 10 tapetes rolantes distribuídos pelas suas 56 estações.