Mercados

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 15 de maio

  • ECO
  • 7:36

Ao longo desta sexta-feira, 15 de maio, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 15 de maio

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fazer peças para F-35 em Portugal? Talvez, mas é só um fator

Shrikesh Laxmidas,

Americanos da Lockheed Martin sublinham alcance global, maturidade e a interoperabilidade dos F-35 para substituir os F-16. Papel da indústria local é importante, mas pode até ser na fase manutenção.

1