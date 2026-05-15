OPA da Visabeira sobre a Martifer arranca segunda-feira e decorre até 3 de junho

Anunciada em agosto do ano passado, a oferta pública de aquisição (OPA) da Visabeira Indústria sobre a Martifer arranca na próxima segunda-feira, após ter recebido luz verde do regulador do mercado de capitais. Grupo industrial de Viseu oferece 2,057 euros para comprar os 14 milhões de ações que não são controladas pela Visabeira, I’M, dos irmãos Carlos e Jorge Martins, e pela Mota-Engil, que assinaram um acordo tripartido para controlar a empresa de estruturas metálicas.

“O período da oferta decorrerá entre as 8:30h (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2026 e as 15:30h (hora de Lisboa) do dia 3 de junho de 2026, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo deste prazo”, indica a empresa no prospeto, que foi publicado esta sexta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os resultados da oferta deverão ser conhecidos a 5 de junho de 2026, dois dias após o fim do período.

A Visabeira Indústria anunciou, em agosto de 2025, o lançamento de uma OPA obrigatória da totalidade das ações da Martifer que não são já controladas pelo grupo industrial de Viseu, pela I’M (irmãos Carlos e Jorge Martins) e pela Mota-Engil que, somados, detêm 85,59% do capital. A operação apenas aguardava o ‘ok’ do regulador nacional do mercado de capitais para avançar, o que aconteceu esta sexta-feira, com o registo da OPA pela entidade liderada por Luís Laginha de Sousa.

Assim, a oferta incide sobre 14.412.198 ações, representativas de 14,41% do capital social, “tendo em conta as ações detidas pela Oferente e por pessoas que emitiram instruções irrevogáveis de bloqueio das Ações de que são respetivamente titulares nos termos de comprovativos apresentados junto da CMVM e que, em conjunto, se referem a 85.587.802 ações e que vigoram até ao encerramento da Oferta”, refere o prospeto.

O documento revela ainda que a Martifer detém 2.215.910, equivalentes a 2,22% do capital social, “as quais se integram nos valores mobiliários objeto da Oferta”.

A Visabeira detém diretamente 23 milhões de ações, representativas de 23% do capital, sendo imputável ao grupo, à IM e à Mota-Engil 85,59% dos direitos de voto correspondentes a 85.587.802 ações da Martifer. Juntando as ações próprias, são imputados 87,53% dos direitos de voto ao trio.

Caso a oferta seja bem-sucedida e a empresa consiga ficar com mais de 90% do capital na operação, a intenção do oferente é avançar com uma OPA potestativa para excluir a empresa de bolsa. Segundo o prospeto, basta à Visabeira conseguir comprar 4.412.198 ações, correspondentes a 4,41% do capital, para alcançar este limiar dos 90% e retirar a empresa do mercado acionista.

A contrapartida de 2,057 euros foi fixada com base na média das ações nos seis meses anteriores ao lançamento da oferta e representa um prémio de 5,17% face ao preço médio ponderado nos 12 meses anteriores.

O anúncio da oferta, no último verão, foi mal recebido pelos investidores, uma vez que, ao contrário do que acontece neste tipo de operações, não há qualquer prémio oferecido. Mesmo assim, o regulador aceitou as condições, dispensando a nomeação de um perito independente para avaliar a contrapartida.

Dependendo do sucesso da operação, a Visabeira poderá resultar, juntamente com a Mota-Engil, na maior acionista da Martifer, ambas com 37,5% do capital. Já os irmãos Martins deverão reduzir a sua participação para 25%.

(notícia atualizada)