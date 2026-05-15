Preocupado com as viagens? TAP permite remarcar alguns voos sem custos adicionais

A TAP anunciou esta sexta-feira a isenção da taxa de alteração em todos os bilhetes emitidos entre 15 de maio e 15 de junho de 2026 para permitir aos viajantes reservarem os voos e ajustarem os seus planos de férias ou trabalho com maior flexibilidade.

A medida aplica-se a todos os mercados onde a companhia aérea opera e abrange viagens com partida prevista dentro do prazo de validade original do bilhete.

“Esta iniciativa reforça o compromisso da TAP de colocar a comodidade e a confiança do cliente no centro da experiência de viagem, num gesto que acompanha quem quer marcar férias, escapadinhas de fim de semana ou deslocações profissionais sem preocupações de última hora”, considera a empresa liderada por Luís Rodrigues.

No entanto, há condições para usufruir desta isenção de taxas caso pretenda alterar os planos. A remarcação deverá ser feita dentro da validade original do bilhete e concluída até sete dias antes da partida do voo de ida.

“A isenção aplica-se exclusivamente à taxa de alteração. Caso a classe de reserva original não esteja disponível, a reemissão será realizada com ajuste de tarifa e taxas”, informa a TAP.

O anúncio surge num contexto em que as transportadoras aéreas enfrentam aumentos de custos com o jet fuel e outros constrangimentos com a guerra do Médio Oriente, que têm levado a centenas de cancelamentos. Neste descodificador explicamos-lhe tudo sobre as indemnizações ou reembolsos.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia disse que estava a mapear as reservas de emergência na União Europeia, dada a crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente, mas descartou qualquer problema no abastecimento de combustível de aviação neste momento.

“As refinarias da UE cobrem cerca de 70% do consumo de combustível de aviação na Europa. Apenas 20% é importado dos países do Golfo e, nesta fase, não temos qualquer prova nem sinais de que exista um problema de abastecimento de combustível de aviação”, disse o comissário europeu dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas.