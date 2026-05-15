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BRANDS' ECO Que soluções existem para os aterros de resíduos da Indústria e Construção em Portugal?

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  • 15:00

A APERA celebra cinco anos com um seminário dedicado aos desafios e soluções para a gestão de resíduos da indústria e construção, no dia 2 de junho, em Lisboa.

O Auditório Abreu Advogados, em Lisboa, recebe, no próximo dia 2 de junho, o seminário “Aterros de Resíduos Não Urbanos, Indústria e Construção: que futuro?”, uma iniciativa que reúne especialistas, entidades públicas e representantes do setor para discutir os principais desafios da gestão de resíduos em Portugal.

Ao longo da manhã, serão debatidos temas como o esgotamento dos aterros, os custos de contexto, a escassez de oportunidades e as compensações financeiras aos municípios que licenciem instalações. O primeiro painel contará com a participação de Armindo Monteiro, presidente da CIP, Nuno Piteira Lopes, vice-presidente da ANMP, e Gabriela Leite, vice-presidente da CCDR-N.

O segundo painel será dedicado às soluções para o setor, abordando o financiamento, o aproveitamento de pedreiras, a agilização dos procedimentos de licenciamento e a mobilização do Programa TERRA. Entre os oradores confirmados estão Ana Cristina Carrola, da APA, Elisabete Quintas da Silva, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. O encerramento estará a cargo do secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves.

A participação é gratuita, mas mediante inscrição aqui.

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