Salário médio dos trabalhadores em Portugal sobe 5% para 1.611 euros no primeiro trimestre

O salário médio dos trabalhadores em Portugal atingiu 1.611 euros, no primeiro trimestre deste ano. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em causa está um aumento de 5% face ao mesmo período de 2025. O aumento dos preços absorveu, contudo, parte desse reforço remuneratório. Assim, em termos reais, a remuneração bruta média cresceu ‘apenas’ 2,7%.

“A remuneração bruta total média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 5,0% para 1.611 euros, em relação ao mesmo período de 2025″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã. No trimestre anterior, a subida tinha sido de 5,4%, o que significa que o salário médio começou o ano a abrandar.

A remuneração total, importa explicar, inclui não só o salário, mas também, por exemplo, o subsídio de refeição e as horas extraordinárias. O INE divulga, por isso, também os dados relativos à componente base (que diz respeito, como o nome indica, ao vencimento base) e à componente regular (que exclui, nomeadamente, os subsídios de férias e Natal, pelo que tem um comportamento menos sazonal).

Ora, no primeiro trimestre do ano, tanto a componente regular como a componente base aumentaram, em termos homólogos, 5,1%, fixando-se em 1.428 euros e 1.335 euros, respetivamente.

Estes valores são, porém, absolutos e, segundo o INE, ajustando para a inflação, o crescimento das várias componentes do salário médio foram mais modestos. “Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total mensal média aumentou 2,7%, enquanto as componentes regular e base aumentaram, ambas, 2,8%”, indica o gabinete de estatísticas.

Por outro lado, no que diz respeito às diferenças entre os vários setores, os dados agora divulgados mostram que a remuneração bruta total média por trabalhador variou entre 1.068 euros nas atividades de agricultura, floresta e pesca, e 3.206 euros nas atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado.

Face ao primeiro trimestre de 2025, os maiores aumentos salariais foram observados nas atividades da agricultura, floresta e pesca (10%) e na constrição (7%), enquanto os menores acréscimos foram registados nas atividades financeiras e de seguros (1,4%).

Já quanto à diferença entre o setor privado e público, há a notar que enquanto no primeiro o reforço do salário médio foi de 5,3% para 1.510 euros no primeiro trimestre, no segundo foi de 3,7% para 2.130 euros.

“As diferenças nos níveis remuneratórios médios entre o setor das Administrações Públicas e o setor privado refletem, entre outras, diferenças no tipo de trabalho realizado, na composição etária (com impacto na acumulação de capital humano e de experiência profissional) e nas qualificações dos trabalhadores que os integram“, explica o INE.

(Notícia atualizada às 11h33)