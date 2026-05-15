Sandra Aguiar é a nova sócia da RPBA – Ricardo da Palma Borges & Associados

A RPBA – Ricardo da Palma Borges & Associados reforçou a sua equipa com a entrada de Sandra Aguiar como sócia, “numa contratação que marca mais um passo na estratégia de crescimento da boutique especializada em direito fiscal”, segundo comunicado do escritório.

Com mais de 20 anos de experiência na KPMG Portugal e Angola, Sandra Aguiar liderou a prática de Personal Advisory Services, como sócia responsável pelas áreas de Family Office & Private Clients, Employment, Compensation & Benefits e Global Mobility Services, sendo reconhecida no mercado pela sua atuação em tributação pessoal, private wealth, mobilidade internacional e assessoria a famílias empresárias.

A contratação surge num momento de crescimento da RPBA, “que tem vindo a consolidar o seu posicionamento nas áreas de Private Clients, Family Office, relocation para Portugal e assessoria fiscal complexa a clientes nacionais e internacionais”, segundo o mesmo comunicado.

“A entrada da Sandra representa um reforço estratégico da nossa capacidade de resposta em áreas de elevado valor acrescentado e forte sofisticação técnica”, refere Ricardo da Palma Borges, fundador e sócio administrador principal da RPBA.

A sociedade integrou igualmente Elisabete Louro Martins Cardoso como sócia contratada, reforçando as áreas de consultoria tributária e contencioso fiscal.

A RPBA passa agora a contar com “uma equipa altamente especializada composta por sete advogados fiscalistas, uma advogada generalista e dois advogados especializados em imobiliário e societário, reforçando simultaneamente a sua aposta estratégica nas áreas de fiscalidade internacional, private clients e assessoria tributária de elevada complexidade”, concluiu o mesmo comunicado.