Seguro ITP e seguro IAD, quais as diferenças?
Hoje vamos falar sobre seguro ITP e seguro IAD.
Sabe como as coberturas de invalidez funcionam nos seguros de vida?
Além da proteção em caso de morte, muitos seguros de vida incluem coberturas de Invalidez Definitiva, que garantem o pagamento de um capital em situações de incapacidade permanente devido a doença ou acidente. Os dois tipos mais comuns são:
1º Invalidez para qualquer profissão: cobre situações em que a pessoa fica incapaz de exercer qualquer atividade profissional, exigindo um grau elevado de incapacidade
2º Invalidez para a profissão: aplica-se quando a pessoa fica incapaz de exercer a sua profissão habitual, mas poderia realizar outras atividades compatíveis com as suas qualificações. Esta cobertura é mais abrangente e tem, em regra, um prémio mais elevado.
Escolher a cobertura certa depende das suas necessidades e da proteção pessoal e familiar desejada. Consulte sempre um especialista para apoio nesta decisão importante.
Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.
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