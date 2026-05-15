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Seguros: O que é uma franquia ou um copagamento

  • ECO Seguros
  • 7:06

Hoje vamos falar sobre franquia e co-pagamento nos seguros.

Sabe a diferença entre “franquia” e “co-pagamento” nos seguros?

Embora pareçam semelhantes, a franquia e o co-pagamento representam formas distintas de partilha de custos entre o segurado e a seguradora, e é importante entender as diferenças.

O que então uma Franquia?

A franquia é um valor fixo que o segurado paga do seu próprio bolso antes de a seguradora cobrir o restante dos custos de um sinistro. Aplica-se a diversos tipos de seguros, como automóvel, saúde, habitação e viagem. Em cada caso, o segurado suporta os custos até ao valor da franquia, e a seguradora paga o resto.

E o Co-Pagamento?

O co-pagamento é uma quantia fixa ou uma percentagem paga cada vez que o segurado utiliza um serviço. No seguro de saúde, por exemplo, é bastante comum para consultas ou medicamentos. Quando existe um co-pagamento, o segurado paga uma parte do custo do serviço, e a seguradora suporta o restante.

Em resumo:

A franquia é pagamento inicial antes da cobertura do seguro e o Co-Pagamento é um pagamento parcial, sempre que usa o seguro.

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