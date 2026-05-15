Taxa Euribor desce a três e a 12 meses e sobe a seis meses
Esta sexta-feira, a taxa Euribor recuou para 2,232% a três meses e para 2,815% no prazo mais longo, enquanto a seis meses avançou para 2,562%.
A taxa Euribor desceu esta sexta-feira, de novo, a três e a 12 meses e subiu a seis meses em relação a quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,232%, continuou abaixo das taxas a seis (2,562%) e a 12 meses (2,815%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,562%, mais 0,014 pontos do que na quinta-feira.
- Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 2,815%, menos 0,006 pontos do que na sessão anterior.
- A Euribor a três meses também baixou, ao ser fixada em 2,232%, menos 0,007 pontos do que na sessão anterior e depois de ter subido na quarta-feira para um novo máximo desde abril do ano passado (2,283%).
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.
A média mensal da Euribor subiu nos três prazos em abril, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março: a três meses avançou 0,066 pontos, para 2,175%; a seis meses aumentou 0,132 pontos, para 2,454%; e a 12 meses ganhou 0,182 pontos, para 2,747%.
Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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